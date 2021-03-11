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Куман: Голкипер ПСЖ был лучшим на поле – Барса заслуживала хотя бы 1:2
Наставник каталонской команды прокомментировал ничью с "ПСЖ"
Getty Images
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ" (1:1; первая игра - 1:4).
"Мы покидаем турнир, а это в спорте самое главное. Но ощущения хорошие. У нас были шансы усложнить сопернику жизнь.
Мы превосходили "ПСЖ" в первом тайме, использовали рискованную индивидуальную опеку в защите. Мы заслуживали большего. Хотя бы 2:1. Тогда второй тайм был бы иным.
Соперник сыграл эффективно в первом матче, нам же это не удалось. Он забил четыре мяча, мы – один. Огромная разница.
Неправильно было бы критиковать команду за то, что она не добилась успеха. Она серьезно измотана. Временами нам не везло, а вратарь "ПСЖ" (Кейлор Навас) был лучшим на поле. Шансы у нас были, но мы ими не воспользовались.
Момент с пенальти был очень важен. Если бы мы забили, вторая половина могла бы быть совсем иной, но такое случается. Надо отметить усердную работу команды, это главное.
Мы сыграли на своем уровне в этом матче и должны следовать этому пути. Нам грустно, но важно, что впечатление от игры осталось хорошее", – сказал Куман.
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