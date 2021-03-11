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Куман: Голкипер ПСЖ был лучшим на поле – Барса заслуживала хотя бы 1:2

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Наставник каталонской команды прокомментировал ничью с "ПСЖ"

Куман: Голкипер ПСЖ был лучшим на поле – Барса заслуживала хотя бы 1:2

Getty Images

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Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ" (1:1; первая игра - 1:4).

"Мы покидаем турнир, а это в спорте самое главное. Но ощущения хорошие. У нас были шансы усложнить сопернику жизнь.

Мы превосходили "ПСЖ" в первом тайме, использовали рискованную индивидуальную опеку в защите. Мы заслуживали большего. Хотя бы 2:1. Тогда второй тайм был бы иным.

Соперник сыграл эффективно в первом матче, нам же это не удалось. Он забил четыре мяча, мы – один. Огромная разница.

Неправильно было бы критиковать команду за то, что она не добилась успеха. Она серьезно измотана. Временами нам не везло, а вратарь "ПСЖ" (Кейлор Навас) был лучшим на поле. Шансы у нас были, но мы ими не воспользовались.

Момент с пенальти был очень важен. Если бы мы забили, вторая половина могла бы быть совсем иной, но такое случается. Надо отметить усердную работу команды, это главное.

Мы сыграли на своем уровне в этом матче и должны следовать этому пути. Нам грустно, но важно, что впечатление от игры осталось хорошее", – сказал Куман.

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В статье: Рональд Куман Барселона Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Marca

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Комментарии (2)
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Comment06 (Украина)
11.03.2021 в 08:32
Даа, помельчала кумановская Барселона- хотя бы 1:2... вспомнилось :"Подайте на пропитание бывшему депутату государственной думы!"
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oda1979 (Запорожье)
11.03.2021 в 09:07
Гебен зи мир биттэ
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