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Куртуа – о голе Муриэля со стандарта: На самом деле, я думал, что Малиновский будет бить в мой угол

Лига Чемпионов
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У Луиса вышло неплохо

Куртуа – о голе Муриэля со стандарта: На самом деле, я думал, что Малиновский будет бить в мой угол

Фото: UEFA / Автор – неизвестен

Новина українською

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов. Напомним, вчера "меренги" обыграли "Аталанту" (3:1; 4:1 по сумме двух матчей). Цитирует бельгийца пресс-служба УЕФА.

"Мы прекрасно играли в защите. Понимали, как варьировать свои действия, включать прессинг. Пару раз я вступал в игру после ударов Дувана Сапаты. Луис Муриэль забил мне. На самом деле, я думал, что Руслан Малиновский будет бить в мой угол. И позднее украинец сказал мне, что такой и была задумка. Но Муриэль увидел мое месторасположение и нанес блестящий выстрел".

"В Италии "Аталанта" много забивает, но наши ворота она поразила лишь однажды. И то, со стандарта".

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В статье: Аталанта (Бергамо) Лига чемпионов Руслан Малиновский Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Луис Муриэль
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