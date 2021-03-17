Куртуа – о голе Муриэля со стандарта: На самом деле, я думал, что Малиновский будет бить в мой угол

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов. Напомним, вчера "меренги" обыграли "Аталанту" (3:1; 4:1 по сумме двух матчей). Цитирует бельгийца пресс-служба УЕФА.

"Мы прекрасно играли в защите. Понимали, как варьировать свои действия, включать прессинг. Пару раз я вступал в игру после ударов Дувана Сапаты. Луис Муриэль забил мне. На самом деле, я думал, что Руслан Малиновский будет бить в мой угол. И позднее украинец сказал мне, что такой и была задумка. Но Муриэль увидел мое месторасположение и нанес блестящий выстрел".