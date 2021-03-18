Экс-вингер Челси: Атлетико выглядел как топ-команда из Чемпионшипа или колектив со дна таблицы АПЛ

Бывший полузащитник лондонского "Челси" и национальной сборной Англии Джо Коул прокомментировал ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "синими" и мадридским "Атлетико" (2:0). Цитирует Коула BBC.

"Мне кажется, "Атлетико" выглядел как топ-команда из Чемпионшипа или как коллектив со дна таблицы Английской Премьер-лиги".

Напомним, Джо Коул с 2003-го по 2010 год защищал цвета "Челси", после чего перешел в "Ливерпуль". Также англичанин играл за "Вест Хэм", "Лилль", "Астон Виллу", "Ковентри Сити" и "Тампа-Бэй Раудис".