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Экс-вингер Челси: Атлетико выглядел как топ-команда из Чемпионшипа или колектив со дна таблицы АПЛ

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Экс-вингер Челси: Атлетико выглядел как топ-команда из Чемпионшипа или колектив со дна таблицы АПЛ

Getty Images, Jamie McDonald

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Бывший полузащитник лондонского "Челси" и национальной сборной Англии Джо Коул прокомментировал ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "синими" и мадридским "Атлетико" (2:0). Цитирует Коула BBC.

"Мне кажется, "Атлетико" выглядел как топ-команда из Чемпионшипа или как коллектив со дна таблицы Английской Премьер-лиги".

Напомним, Джо Коул с 2003-го по 2010 год защищал цвета "Челси", после чего перешел в "Ливерпуль". Также англичанин играл за "Вест Хэм", "Лилль", "Астон Виллу", "Ковентри Сити" и "Тампа-Бэй Раудис".

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В статье: Джо Коул Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов Челси (Лондон)
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Источник:
BBC

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