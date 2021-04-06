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Реал - Ливерпуль: хорошо ли вы помните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз

Лига Чемпионов
(1 голосов)

На 20 игроков есть три минуты

Реал - Ливерпуль: хорошо ли вы помните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Во вторник, 6 апреля состоятся два первых четвертьфинала Лиги чемпионов 2020/21. В одном из них встретятся финалисты ЛЧ 2017/18 - "Реал" в Мадриде будет принимать "Ливерпуль".

Перед этой встречей предлагаем вам вспомнить игроков, которые играли в этих клубах, пройдя наш квиз. Есть 20 игроков и три минуты. В тесте будут футболисты, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений за одну из этих команд.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.04.2021 в 12:28
Половина ровно(
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0
Wille_kiev (Украина)
06.04.2021 в 11:36
12/20. Думал будет 5 от силы
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