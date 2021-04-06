Реал - Ливерпуль: хорошо ли вы помните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз

Во вторник, 6 апреля состоятся два первых четвертьфинала Лиги чемпионов 2020/21. В одном из них встретятся финалисты ЛЧ 2017/18 - "Реал" в Мадриде будет принимать "Ливерпуль".

Перед этой встречей предлагаем вам вспомнить игроков, которые играли в этих клубах, пройдя наш квиз. Есть 20 игроков и три минуты. В тесте будут футболисты, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений за одну из этих команд.