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Реал потерял еще одного лидера перед матчем с Ливерпулем

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Варан сдал положительный тест на коронавирус

Реал потерял еще одного лидера перед матчем с Ливерпулем

Новина українською

Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан не поможет своей команде в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

27-летний футболист утром 6 апреля сдал положительный тест на коронавирус. В текущем сезоне Рафаэль сыграл уже 36 матчей, в которых забил 2 гола.

Отметим, что в данном поединке не примет участие и капитан "сливочных" Серхио Рамос, так как у него травма.

Статистический портал WhoScored напомнил, что последний раз, когда мадридский "Реал" играл матч Лиги чемпионов без Рафаэля Варана и Серхио Рамоса, они проиграли ЦСКА 3:0 в декабре 2018.

Напомним, что матч "Реал" - "Ливерпуль" состоится сегодня, 6 апреля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Рафаэль Варан Реал (Мадрид) Ливерпуль
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Источник:
Real Madrid

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Комментарии (5)
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Denmark*XIV (Vyshgorod)
06.04.2021 в 16:30
-4 основи, це НІЩО у порівнянні з одночасно -7, -9 у Скаузерів. Так LFC провів груповий цикл в такому гіпер ослабленому режимі.
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0
0
Algrab (Костопiль)
06.04.2021 в 15:35
Погані новини... Але будемо сподіватися на краще...
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0
-1
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Барселиниус (землянин)
06.04.2021 в 15:41
Прими мои соболезнования Алграб.
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+1
-2
Algrab (Костопiль)
06.04.2021 в 15:51
Все рівно чпокнем барсілону...
+2
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
06.04.2021 в 16:12
Обещаю сильно не стебаться после того, как Ливер грохнет Реал.
+1
-1


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