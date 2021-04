Реал потерял еще одного лидера перед матчем с Ливерпулем

Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан не поможет своей команде в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

27-летний футболист утром 6 апреля сдал положительный тест на коронавирус. В текущем сезоне Рафаэль сыграл уже 36 матчей, в которых забил 2 гола.

Отметим, что в данном поединке не примет участие и капитан "сливочных" Серхио Рамос, так как у него травма.

Статистический портал WhoScored напомнил, что последний раз, когда мадридский "Реал" играл матч Лиги чемпионов без Рафаэля Варана и Серхио Рамоса, они проиграли ЦСКА 3:0 в декабре 2018.

