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Реал потерял еще одного лидера перед матчем с Ливерпулем
Варан сдал положительный тест на коронавирус
Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан не поможет своей команде в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
27-летний футболист утром 6 апреля сдал положительный тест на коронавирус. В текущем сезоне Рафаэль сыграл уже 36 матчей, в которых забил 2 гола.
Отметим, что в данном поединке не примет участие и капитан "сливочных" Серхио Рамос, так как у него травма.
Статистический портал WhoScored напомнил, что последний раз, когда мадридский "Реал" играл матч Лиги чемпионов без Рафаэля Варана и Серхио Рамоса, они проиграли ЦСКА 3:0 в декабре 2018.
???? The last time Real Madrid played a Champions League match without Raphael Varane AND Sergio Ramos they lost 3-0 to CSKA Moscow (December 2018) #UCL pic.twitter.com/m7JyupkUvK— WhoScored.com (@WhoScored) April 6, 2021
Напомним, что матч "Реал" - "Ливерпуль" состоится сегодня, 6 апреля. Начало в 22:00 по киевскому времени.
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