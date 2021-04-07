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"Во втором тайме Сити мог забить еще пару мячей". Гвардиола - о победе над Боруссией Д
Менеджер считает, что в первом тайме его подопечные обращались с мячом неразумно
Фото: Manchester City
Главный тренер английского "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды над "Боруссией" (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Отправимся в Дортмунд за победой. Сегодня в первом тайме мы обращались с мячом неразумно. Вторая же половина удалась намного лучше, и у нас было два-три отличных шанса забить второй или даже третий мяч при счете 1-0.
Чтобы играть так, как мы хотим, необходимо четко соблюдать все перестроения, и у нас будет еще один шанс на следующей неделе.
Хочу поздравить игроков с тем единством, которое они продемонстрировали. Необходимость забивать в концовке стала следствием силы соперника, а не потому, что мы чего-то не могли. Мы вместе сражались до конца и победили. Теперь обе команды знают друг друга лучше", - приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА со ссылкой на BT Sport.
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