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Автограф Эрлинга: лайнсмен попросил Холанда расписаться на желтой и красной карточках
Фанат!
Фото: Nord
Октавиан Шовре, ассистент главного судьи первого матча ¼ финала главного клубного европейского турнира между "Манчестер Сити" и дортмундской "Боруссией" (2:1), попросил нападающего гостей Эрлинга Холанда дать ему автограф после финального свистка.
Шовре подошел к норвежскому исполнителю в подтрибунном помещении "Этихада" по окончанию встречи. Интересно, что Холанд расписался на желтой и красной карточках.
The linesman really asked Haaland for his signature after the game ???? pic.twitter.com/9yiIMSZx4D— ESPN FC (@ESPNFC) April 6, 2021
В активе Эрлинга 33 гола и 9 результативных передач в 33 поединках текущего сезона. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 20-летнего таланта в 110 миллионов евро.
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