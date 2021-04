Автограф Эрлинга: лайнсмен попросил Холанда расписаться на желтой и красной карточках

Октавиан Шовре, ассистент главного судьи первого матча ¼ финала главного клубного европейского турнира между "Манчестер Сити" и дортмундской "Боруссией" (2:1), попросил нападающего гостей Эрлинга Холанда дать ему автограф после финального свистка.

Шовре подошел к норвежскому исполнителю в подтрибунном помещении "Этихада" по окончанию встречи. Интересно, что Холанд расписался на желтой и красной карточках.

The linesman really asked Haaland for his signature after the game ???? pic.twitter.com/9yiIMSZx4D