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Автограф Эрлинга: лайнсмен попросил Холанда расписаться на желтой и красной карточках

Лига Чемпионов
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Автограф Эрлинга: лайнсмен попросил Холанда расписаться на желтой и красной карточках

Фото: Nord

Новина українською

Октавиан Шовре, ассистент главного судьи первого матча ¼ финала главного клубного европейского турнира между "Манчестер Сити" и дортмундской "Боруссией" (2:1), попросил нападающего гостей Эрлинга Холанда дать ему автограф после финального свистка.

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Шовре подошел к норвежскому исполнителю в подтрибунном помещении "Этихада" по окончанию встречи. Интересно, что Холанд расписался на желтой и красной карточках.

В активе Эрлинга 33 гола и 9 результативных передач в 33 поединках текущего сезона. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 20-летнего таланта в 110 миллионов евро.

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В статье: Эрлинг Холанд
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