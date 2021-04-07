Герой футбольного дня. Винисиус Жуниор

Менее года назад на Винисиуса Жуниора и Родриго нападала пресса с неудобными для них и их тренеров вопросами. Мол, звезды, большие таланты, большие надежды, а играют мало. Но весь удар на себя брал Зинедин Зидан, защищая подопечных своим бронированным авторитетом.

"Такие вопросы немного смешны. Это "Реал". Вы можете иметь свое мнение, но я работаю с этими футболистами каждый день. Такова реальность этой команды. Всегда есть те, кто играет больше или меньше. Я хочу выигрывать. Пресса и социальные сети этому не способствуют.

А они [Винисиус и Родриго] еще мальчики, им не исполнилось даже по 21"... Детская натура обоих проявлялась не только на словах Зидана. Каземиро, Бензема, Модрич, Кроос, Куртуа – любой мог тянуть "Реал" в важных матчах, кроме юных бразильцев.

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Они попросту были лишены лидерских качеств. Банальная игра, построенная исключительно на использовании скорости, заставляла называть их "бездумными бегунками". А трата ими голевых моментов изрядно раздражала мадридскую публику, которая из-за кризиса своей команды в последнее время переживает непростые времена. Родриго до сих пор остается там – в детских мечтах о большой футбольной роли. А вот Винисиус делает шаги вперед.

В чемпионате он приближается к отметке в тридцать сыгранных матчей. Сейчас имеет личный сезонный рекорд по выходам в основе в чемпионате – четырнадцать раз. Забил лишь трижды, но о прогрессе по сравнению с прошлым сезоном свидетельствуют голы Винисиуса в Лиге чемпионов.

В Ла Лиге 2019/20 он только трижды забил в Примере – такие же показатели имеются и сейчас. Но в прошлом году он только одним голом отличился в Лиге чемпионов, а сейчас таких уже три. И самое важное – едва ли не впервые Винисиус стал тем, кто решил судьбу важного поединка.

Бесспорно, профессорские передачи Тони Кроос и Луки Модрича должны приниматься во внимание. Бесспорно, важная роль принадлежит Карлосу Каземиро, цементировавшему центр поля. О, чудо – без значимых ошибок отыграли центральные защитники Милитао и Начо. Все это важные компоненты, но этой победы над "Ливерпулем" (3:1) не было бы без прозрения Винисиуса Жуниора. Два гола из двух ударов в створ – чудеса реализации от вчерашнего транжиры.

Превратился ли он из мальчишки в мужчину? На основе одного удачного поединка говорить об этом слишком рано. Нужно выдерживать уровень и в дальнейшем – благо, календарь дает такую ​​возможность, ведь на очереди "Барса", а затем снова "Ливерпуль". Но то, что Винисиус Жуниор свою слабину превратил в добродетель, которая помогла войти в историю – факт, который уже не отменить.

Ведь вчера он был мальчиком, не готовым играть в основном составе "Реала", а сегодня – второй самый молодой футболист "бланкос", что когда-нибудь забивал в плей-офф Лиги чемпионов (после Рауля Гонсалеса). Полуфинал уже на горизонте.