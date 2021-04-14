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Флик: Бавария могла пройти дальше, если бы не потеряла столько моментов в первом матче
Наставник подвел итоги ответного матча с "ПСЖ" в 1/4 финала ЛЧ
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Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик подвел итоги ответного матча с "ПСЖ" (1:0) в 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Мы бы прошли дальше, если бы не потеряли столько голевых моментов в первом матче, если бы не пропустили тогда третий мяч. Должен выразить огромную признательность своей команде, пусть даже дальше прошел "ПСЖ". Но будет честно поздравить и соперника.
Обычно моя команда очень умело действует в завершающей стадии атак, но сегодня не хватало последнего касания. Мы должны принять это поражение, пусть даже надеялись на иной исход", - сказал Флик.
Напомним, что первый матч завершился победой "ПСЖ" со счетом 3:2.
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