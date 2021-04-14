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Флик: Бавария могла пройти дальше, если бы не потеряла столько моментов в первом матче

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Наставник подвел итоги ответного матча с "ПСЖ" в 1/4 финала ЛЧ

Флик: Бавария могла пройти дальше, если бы не потеряла столько моментов в первом матче

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Новина українською

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик подвел итоги ответного матча с "ПСЖ" (1:0) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Мы бы прошли дальше, если бы не потеряли столько голевых моментов в первом матче, если бы не пропустили тогда третий мяч. Должен выразить огромную признательность своей команде, пусть даже дальше прошел "ПСЖ". Но будет честно поздравить и соперника.

Обычно моя команда очень умело действует в завершающей стадии атак, но сегодня не хватало последнего касания. Мы должны принять это поражение, пусть даже надеялись на иной исход", - сказал Флик.

Напомним, что первый матч завершился победой "ПСЖ" со счетом 3:2.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Ханси Флик
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Источник:
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Комментарии (2)
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Zapp Brannigan (Київ)
14.04.2021 в 09:00
Вони пройшли б, якби захист у них не був такий дірявий! Бо по грі Баварія домінувала що в Мюнхені, що в Парижі... Ехх, не вистачає баварцям силових гравців у захисті і центрі поля - типу Швайнштайгера чи Еффенберга!
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Spokoyno (Киев)
14.04.2021 в 08:49
А якщо той же Неймар чи Мбаппе реалізував свої Ну не бачили ми вчора потужну бундесмашин!
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