Флик: Бавария могла пройти дальше, если бы не потеряла столько моментов в первом матче

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик подвел итоги ответного матча с "ПСЖ" (1:0) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Мы бы прошли дальше, если бы не потеряли столько голевых моментов в первом матче, если бы не пропустили тогда третий мяч. Должен выразить огромную признательность своей команде, пусть даже дальше прошел "ПСЖ". Но будет честно поздравить и соперника.

Обычно моя команда очень умело действует в завершающей стадии атак, но сегодня не хватало последнего касания. Мы должны принять это поражение, пусть даже надеялись на иной исход", - сказал Флик.