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Тренер Порту - о 1:0 с Челси : Горжусь командой - это была одна из лучших игр

Лига Чемпионов
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Специалист похвалил игру футболистов

Тренер Порту - о 1:0 с Челси : Горжусь командой - это была одна из лучших игр

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау подвел итоги ответного матча с "Челси" (1:0, первый матч 1:1) в 1/4 финале Лиги чемпионов.

"Не то чтобы у нас не было шансов. Мы провели фантастическую игру. Команда была очень хороша в выполнении на поле тактических задач. Игрокам самого высокого уровня - таким, какие собраны в "Челси", - мы не позволили создать большого количества моментов.

Очень горжусь командой, игроками и тем, как они верят в то, ради чего работают. Это была одна из лучших игр в Европе, в которой я принимал участие. В ней было все. Не только в выполнении стратегического плана на игру, а во всем оборонительном процессе. Мы очень грамотно взаимодействовали в организации обороны против великолепно игравшего соперника.

Мы могли забить пораньше. Это верно, что мы создали не так уж много явных голевых моментов. Если не считать последних минут, когда к тому же спас Марчесин, у нас тоже было мало шансов открыть счет. Но это подтверждает уровень и качество моих игроков. Я ими очень горжусь", - отметил Консейсау.

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В статье: Челси (Лондон) Сержиу Консейсау Порту (Португалия)
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Источник:
UEFA

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