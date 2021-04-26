Реал – Челси. АУДИО онлайн трансляция первого матча ½ финала Лиги чемпионов

Журналист UA-Футбол прокомментирует первый поединок полуфинала главного клубного европейского турнира между мадридским "Реалом" и лондонским "Челси".

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Четыре команды претендует на победу в ЛЧ, среди них коллективы Зидана и Тухеля. На фоне отсутствия лидеров (Вальверде, Лукас Васкеса, Менди и Рамоса) "Реал" примет на "Ди Стефано" гостей из Лондона. Кто будет действовать осторожнее? Забьет ли "Челси" на выезде? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 27 апреля – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Влад Петрушевский