Лига Чемпионов
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Американский нападающий Челси голом в ворота Реала установил два рекорда
Самый молодой и первый из США
Фото: Opta
Молодой нападающий английского "Челси" Кристиан Пулишич - первый американский игрок, забивший гол в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА.
Также он - самый молодой игрок "Челси", который забил гол в полуфинальном матче турнира (22 года и 221 день), фиксирует Opta.
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