  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Американский нападающий Челси голом в ворота Реала установил два рекорда
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Американский нападающий Челси голом в ворота Реала установил два рекорда

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Самый молодой и первый из США

Американский нападающий Челси голом в ворота Реала установил два рекорда

Фото: Opta

Новина українською

Молодой нападающий английского "Челси" Кристиан Пулишич - первый американский игрок, забивший гол в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА.

Также он - самый молодой игрок "Челси", который забил гол в полуфинальном матче турнира (22 года и 221 день), фиксирует Opta.

Читайте такжеКуртуа уже лежал. Американец открывает счет в полуфинале Лиги чемпионов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Кристиан Пулишич
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...