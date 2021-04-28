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Лучший игрок полуфинала ЛЧ Реал – Челси – французский хавбек
Обеспечил баланс
Центральный полузащитник Н'Голо Канте "Челси" - лучший игрок первого матча 1/2 Лиги чемпионов (1:1).
О его игре рассказал технический наблюдатель матча от УЕФА Хинес Карвахаль.
Он блестяще отработал и в обороне, и в атаке. Дал команде такой нужный баланс. Подбирал мячи на всех участках поля, прекрасно подходил между линиями, обеспечил быстрый переход от защиты в нападение. Канте сыграл великолепный матч.
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