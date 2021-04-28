Лучший игрок полуфинала ЛЧ Реал – Челси – французский хавбек

Центральный полузащитник Н'Голо Канте "Челси" - лучший игрок первого матча 1/2 Лиги чемпионов (1:1).

О его игре рассказал технический наблюдатель матча от УЕФА Хинес Карвахаль.

Он блестяще отработал и в обороне, и в атаке. Дал команде такой нужный баланс. Подбирал мячи на всех участках поля, прекрасно подходил между линиями, обеспечил быстрый переход от защиты в нападение. Канте сыграл великолепный матч.