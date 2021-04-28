Герой футбольного дня. Карим Бензема

Скучный полуфинал Лиги чемпионов. "Реал" и "Челси" не показали тот футбол, который отвечал бы лучшим образцам элитной игры. Однако футбол интересен не только тем, что происходит на зеленом прямоугольнике. Именно сейчас, - вчера, сегодня, завтра, через неделю, - мы имеем возможность наблюдать за нетривиальной борьбой Испании и Англии в Таблице коэффициентов.

Девять лет в этой плоскости доминировала Испании. Англия два сезона этого периода завершила на третьем месте, остальное время была второй. Но отставание от Испании иногда было неприличным – более 25 баллов. Это просто пропасть, которую, впрочем, удалось нивелировать.

В текущем сезоне лидирует Англия. Уже точно известно, что "родоначальники" начнут следующую еврокампанию на первом месте в ТК, но важно то, кто на каком месте финиширует, а не начнет сезон. Сейчас Англия опережает Испанию на 1,286 и играет четырьмя командами против двух у конкурента. При этом, в полуфиналах имеем два испано-английские противостояния.

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Только коллективный провал английских клубов может помешать стране вернуться наконец на вершину Таблицы коэффициентов. Испанцам же, наоборот, нужен прорыв – нужно выигрывать все оставшиеся матчи. "Реал" уже усложнил задачу для Испании, ведь в домашнем поединке полуфинала ЛЧ не одолел "Челси". Хотя здесь на ситуацию стоит, наверное, смотреть иначе: "Реал" совершил подвиг, не проиграв "синим" (1:1). Ибо правила игры диктовал именно представитель АПЛ.

Мадридцев, как это часто бывает в этом сезоне, спас Карим Бензема. Четыре из девяти командных ударов по воротам – его, единственное попадание в створ чужих ворот принадлежит Кариму Бензема. Попадание в каркас тоже его ног дело. Гол, соответственно, его авторства. Он спас "Реал" от неприятного поражения, оставив для своей команды шансы на выход в финал.

"Челси" после такой игры и такого результата видится фаворитом ответного матча, однако сколько раз уже "Реал" расправлял крылья, будучи прижатым к стенке? Такие ситуации, такие трудные положения – это стихия Зинедина Зидана. Он может запросто провалить рядовой матч против аутсайдера или середняка, но в ситуациях, когда некуда отступать, "Реал" как никто другой умеет быть хищником.

И все благодаря такому игроку как Карим Бензема. Ему осталось два гола для вхождения в топ-3 бомбардиров Лиги чемпионов за все время. Догнать и даже обойти Роберта Левандовского (у поляка – 73 точных удара, у француза – 71) Карим может еще в этом сезоне.

Послесловие. А по Таблице коэффициентов прогноз не в пользу Испании. Даже в случае победы "Реала" в Лиге чемпионов, Англия может завоевать лидерство благодаря Лиге Европы. Обязательно проследим за этой небудничной ситуацией.