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Хитрый штрафной удар Рияда Мареза шокирует ПСЖ - Манчестер Сити выходит вперед

Лига Чемпионов
(1 голосов)

В Лиге 1 такого не видели. ПСЖ - 1, Ман Сити - 2

Хитрый штрафной удар Рияда Мареза шокирует ПСЖ - Манчестер Сити выходит вперед

Фото: Ман Сіті/автор невідомий

Новина українською

Английский "Манчестер Сити", который первым пропустил, сумел отыграться и выйти вперед по ходу выездного поединка 1/2 Лиги чемпионов с французским ПСЖ.

Французская команда нарушила правила против Фила Фодена. У мяча для выполнения штрафного стали сразу несколько игроков, но подбежал алжирец Рияд Марез. Он "прошил" стенку и неожиданно для вратаря ПСЖ Кейлора Наваса пробил в ближний угол - 1:2.

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В статье: Лига чемпионов Манчестер Сити Рияд Марез Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Комментарии (1)
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Serega1111 (Киев)
28.04.2021 в 23:57
Там не удар хитрый, а пижоны в стенке стояли
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