Хитрый штрафной удар Рияда Мареза шокирует ПСЖ - Манчестер Сити выходит вперед

Английский "Манчестер Сити", который первым пропустил, сумел отыграться и выйти вперед по ходу выездного поединка 1/2 Лиги чемпионов с французским ПСЖ.

Французская команда нарушила правила против Фила Фодена. У мяча для выполнения штрафного стали сразу несколько игроков, но подбежал алжирец Рияд Марез. Он "прошил" стенку и неожиданно для вратаря ПСЖ Кейлора Наваса пробил в ближний угол - 1:2.