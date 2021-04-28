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Хитрый штрафной удар Рияда Мареза шокирует ПСЖ - Манчестер Сити выходит вперед
В Лиге 1 такого не видели. ПСЖ - 1, Ман Сити - 2
Фото: Ман Сіті/автор невідомий
Английский "Манчестер Сити", который первым пропустил, сумел отыграться и выйти вперед по ходу выездного поединка 1/2 Лиги чемпионов с французским ПСЖ.
Французская команда нарушила правила против Фила Фодена. У мяча для выполнения штрафного стали сразу несколько игроков, но подбежал алжирец Рияд Марез. Он "прошил" стенку и неожиданно для вратаря ПСЖ Кейлора Наваса пробил в ближний угол - 1:2.
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Serega1111 (Киев)
28.04.2021 в 23:57
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