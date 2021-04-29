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Гвардиола – о победе над ПСЖ: Нелегко играть против Мбаппе, Неймара, Ди Марии
Специалист доволен результатом
Фото: twitter.com/mancity
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал победу над "ПСЖ"(2:1) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
"Мы здорово начали игру, но, пропустив, ощутили давление. Для многих это был первый полуфинал ЛЧ, и парни хотели сыграть как можно лучше.
Последние 10 минут тайма были неплохи, а после перерыва мы были блистательны во всех аспектах. Мы забили два гола на выезде. Через 6 дней нам предстоит трудная работа.
Иногда нужно немного расслабиться и быть собой. То, что было в первом тайме, нормально: не хочется терять мяч, это сковывает. Но потом мы изменили немного наш прессинг, стали агрессивнее. Конечно, нелегко играть против Мбаппе, Неймара, Ди Марии.
Мы дважды забили и могли снова это сделать. Я доволен игрой, но позади лишь половина пути. Дальше нас ждут еще 90 минут. "ПСЖ" – хорошая команда, произойти может что угодно.
Против "Боруссии" Дортмунд мы пропустили, а потом отыгрались. Сегодня (28 апреля - прим.) – тоже. Во втором тайме мы были собой. Нам удается играть определенным образом – а иначе не получается", – сказал Гвардиола.
Напомним, что ответный матч полуфинала "Манчестер Сити" - "ПСЖ" состоится 4 мая. Начало - в 22:00 по киевскому времени.
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