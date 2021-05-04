  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Челси – Реал. АУДИО онлайн трансляция второго матча ½ финала Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси – Реал. АУДИО онлайн трансляция второго матча ½ финала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Челси – Реал. АУДИО онлайн трансляция второго матча ½ финала Лиги чемпионов

UEFA

Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют второй поединок полуфинала главного клубного европейского турнира между мадридским "Реалом" и лондонским "Челси".

Читайте такжеПулишич не рискнул катить на Вернера, Пеп выпустил Зинченко и поймал кураж. Аудиомнение #89

Зидан летит в Лондон вместе с лидерами – вернулись Рамос и Вальверде. Тем не менее, Зизу потерял Варана из-за травмы. Тухель готов принять француза на "Стэмфорд Бридж" после ничьи в Мадриде. Кто выйдет в финал? Реализует ли Вернер свои моменты? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 5 мая – в 21:55 по киевскому времени.

Комментаторы: Влад Петрушевский и Егор Старков

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Трансляция Аудио онлайн стрим
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...