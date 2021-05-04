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Челси – Реал. АУДИО онлайн трансляция второго матча ½ финала Лиги чемпионов
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UEFA
Журналисты UA-Футбол прокомментируют второй поединок полуфинала главного клубного европейского турнира между мадридским "Реалом" и лондонским "Челси".
Зидан летит в Лондон вместе с лидерами – вернулись Рамос и Вальверде. Тем не менее, Зизу потерял Варана из-за травмы. Тухель готов принять француза на "Стэмфорд Бридж" после ничьи в Мадриде. Кто выйдет в финал? Реализует ли Вернер свои моменты? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 5 мая – в 21:55 по киевскому времени.
Комментаторы: Влад Петрушевский и Егор Старков
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