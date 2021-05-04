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Фернандиньо в основе, Мбаппе - на замене. Ман Сити и ПСЖ объявили стартовые составы
На ответный матч
Колаж: Ман Сіті
В 22:00 начнется ответный поединок дуэли 1/2 Лиги чемпионов - английский "Манчестер Сити" принимает французский "Пари Сен-Жермен".
Первый поединок в Париже закончился поражением хозяев 1:2.
В стартовом составе манчестерцев выйдет игрок национальной сборной Украины Александр Зинченко (в предыдущем матче появился на замене), а также бразилец-капитан Фернандинью, который выступал в донецком "Шахтере" в 2005-2013 годах.
А в ПСЖ на замене остался нападающий и один из лидеров команды Килиан Мбаппе, он только оправился от незначительного повреждения.
Состав Манчестер Сити
Here we go! ????— Manchester City (@ManCity) May 4, 2021
XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Zinchenko, Fernandinho (C), Gundogan, Bernardo, Mahrez, Foden, De Bruyne
SUBS | Steffen, Carson, Ake, Sterling, Jesus, Aguero, Laporte, Rodrigo, Torres, Mendy, Cancelo
???? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/yLNkXasjbf
Состав ПСЖ
???????? 1⃣1⃣ ???????? ????????́???????????????? ! ????????????#UCL | #MCIPSG pic.twitter.com/1yvU1xuEDZ— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 4, 2021
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