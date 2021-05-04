Фернандиньо в основе, Мбаппе - на замене. Ман Сити и ПСЖ объявили стартовые составы

В 22:00 начнется ответный поединок дуэли 1/2 Лиги чемпионов - английский "Манчестер Сити" принимает французский "Пари Сен-Жермен".

Первый поединок в Париже закончился поражением хозяев 1:2.

В стартовом составе манчестерцев выйдет игрок национальной сборной Украины Александр Зинченко (в предыдущем матче появился на замене), а также бразилец-капитан Фернандинью, который выступал в донецком "Шахтере" в 2005-2013 годах.

А в ПСЖ на замене остался нападающий и один из лидеров команды Килиан Мбаппе, он только оправился от незначительного повреждения.

Состав Манчестер Сити

Состав ПСЖ