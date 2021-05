Фернандиньо в основе, Мбаппе - на замене. Ман Сити и ПСЖ объявили стартовые составы

В 22:00 начнется ответный поединок дуэли 1/2 Лиги чемпионов - английский "Манчестер Сити" принимает французский "Пари Сен-Жермен".

Первый поединок в Париже закончился поражением хозяев 1:2.

В стартовом составе манчестерцев выйдет игрок национальной сборной Украины Александр Зинченко (в предыдущем матче появился на замене), а также бразилец-капитан Фернандинью, который выступал в донецком "Шахтере" в 2005-2013 годах.

А в ПСЖ на замене остался нападающий и один из лидеров команды Килиан Мбаппе, он только оправился от незначительного повреждения.

Состав Манчестер Сити

Here we go! ????



XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Zinchenko, Fernandinho (C), Gundogan, Bernardo, Mahrez, Foden, De Bruyne



SUBS | Steffen, Carson, Ake, Sterling, Jesus, Aguero, Laporte, Rodrigo, Torres, Mendy, Cancelo



???? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/yLNkXasjbf