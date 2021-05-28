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Гвардиола обратился к футболистам, которые переживают или расслабляются перед финалом ЛЧ
Не могут все быть одинаковыми
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заговорил о финале Лиги чемпионов с "Челси" (29 мая в 22:00 по Киеву).
Некоторые футболисты выходят на поле напряженные, с проблемами. Но они справяться с этим. Почти уверен, что мы должны страдать, чтобы выиграть финал. Приятно сказать: "Наслаждайся!". Но иногда это невозможно. Нужно сохранять устойчивость и уметь приспосабливаться.
Я точно знаю, как мы хотим играть, с кем мы будем играть. И не собираюсь сильно напрягать футболистов. Находиться здесь [в Порту] - невероятная привилегия. В начале карьеры я не ожидал, что сыграю в финале Лиги чемпионов. Теперь мы здесь! Нам повезло.
Точно знаю, что собираюсь сказать игрокам. Не хочу их слишком беспокоить. Ребятам, которые встревожены или нервничают, скажу, что это нормально. А ребятам, которые более расслаблены, скажу, что это тоже нормально. Каждый справляется по-своему, - цитирует тренера официальный сайт "Манчестер Сити".
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