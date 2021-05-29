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Менди - первый африканский вратарь, который сыграл в финале ЛЧ
Эдуар представляет Сенегал
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Лондонский "Челси" играет в финале Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".
Ворота "пенсионеров" в этом поединке защищает Эдуар Менди. Таким образом, 29-летний Менди стал первым африканским голкипером, который сыграл в решающем матче главного еврокубка.
В Кубке европейских чемпионов последним вратарем из Африки, который играл в финале, был страж ворот "Ливерпуля" Брюс Гроббелар (Зимбабве) - в 1985-м году.
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Источник:Goal.com
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