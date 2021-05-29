Менди - первый африканский вратарь, который сыграл в финале ЛЧ

Лондонский "Челси" играет в финале Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

Ворота "пенсионеров" в этом поединке защищает Эдуар Менди. Таким образом, 29-летний Менди стал первым африканским голкипером, который сыграл в решающем матче главного еврокубка.

В Кубке европейских чемпионов последним вратарем из Африки, который играл в финале, был страж ворот "Ливерпуля" Брюс Гроббелар (Зимбабве) - в 1985-м году.