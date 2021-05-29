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Де Брюйне получил травму и в слезах ушел в подтрибунку
После столкновения с Рюдигером
Faisal HQ / Автор неизвестен
В финале Лиги чемпионов лондонский "Челси" минимально побеждает "Манчестер Сити".
В начале второго тайма хавбек "горожан" Кевин де Брюйне был вынужден покинуть поле из-за травмы - бельгиец столкнулся с защитником "пенсионеров" Антонио Рюдигером. Немец за этот фол получил желтую карточку.
Врачи оказывали помощь полузащитнику, который долго лежал на газоне. Но по итогу Кевин в слезах покинул поле. Де Брюйне заменил нападающий Габриэл Жезус.
Напомним, чемпионат Европы стартует 11-го июня.
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