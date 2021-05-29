Де Брюйне получил травму и в слезах ушел в подтрибунку

В финале Лиги чемпионов лондонский "Челси" минимально побеждает "Манчестер Сити".

В начале второго тайма хавбек "горожан" Кевин де Брюйне был вынужден покинуть поле из-за травмы - бельгиец столкнулся с защитником "пенсионеров" Антонио Рюдигером. Немец за этот фол получил желтую карточку.

Врачи оказывали помощь полузащитнику, который долго лежал на газоне. Но по итогу Кевин в слезах покинул поле. Де Брюйне заменил нападающий Габриэл Жезус.

Напомним, чемпионат Европы стартует 11-го июня.