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Гвардиола: Мы были впервые на этом этапе. Надеемся, мы будем здесь снова в будущем
Пеп уже давно без "ушастика"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды в
"Для нас это был исключительный сезон. Это была игра равных соперников. У нас были шансы. Мы блестяще выглядели во втором тайме, были смелыми и не смогли реализовать шансы, поскольку они были настолько сильными. Игроки играли очень хорошо. Возможно, мы вернемся когда-нибудь снова!
Я выбрал лучший состав на игру по моему мнению.
Кевин де Брюйне получил травму, но это случается в этих соревнованиях и в этой игре. Нам нужны были все.
Сейчас планы заключаются в том, чтобы отдохнуть, но потом подготовиться к следующему сезону. Мы были впервые на этом этапе. Надеемся, мы будем здесь снова в будущем", - сказал испанец.
Для "Манчестер Сити" этот финал Лиги Чемпионов был дебютным, а в частности для Гвардиолы на посту наставника "горожан". Последний раз он завоевал "ушастик" еще в 2011 году, тренируя "Барселону". С тех пор самым большим его достижения стал как раз вчерашний финал.
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