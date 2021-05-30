Гвардиола: Мы были впервые на этом этапе. Надеемся, мы будем здесь снова в будущем

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды в финальной встрече Лиги Чемпионов против "Челси" :

"Для нас это был исключительный сезон. Это была игра равных соперников. У нас были шансы. Мы блестяще выглядели во втором тайме, были смелыми и не смогли реализовать шансы, поскольку они были настолько сильными. Игроки играли очень хорошо. Возможно, мы вернемся когда-нибудь снова!

Я выбрал лучший состав на игру по моему мнению.

Кевин де Брюйне получил травму, но это случается в этих соревнованиях и в этой игре. Нам нужны были все.

Сейчас планы заключаются в том, чтобы отдохнуть, но потом подготовиться к следующему сезону. Мы были впервые на этом этапе. Надеемся, мы будем здесь снова в будущем", - сказал испанец.