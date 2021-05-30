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Гвардиола: Мы были впервые на этом этапе. Надеемся, мы будем здесь снова в будущем

Лига Чемпионов
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Пеп уже давно без "ушастика"

Гвардиола: Мы были впервые на этом этапе. Надеемся, мы будем здесь снова в будущем

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды в финальной встрече Лиги Чемпионов против "Челси":

"Для нас это был исключительный сезон. Это была игра равных соперников. У нас были шансы. Мы блестяще выглядели во втором тайме, были смелыми и не смогли реализовать шансы, поскольку они были настолько сильными. Игроки играли очень хорошо. Возможно, мы вернемся когда-нибудь снова!

Я выбрал лучший состав на игру по моему мнению.

Кевин де Брюйне получил травму, но это случается в этих соревнованиях и в этой игре. Нам нужны были все.

Сейчас планы заключаются в том, чтобы отдохнуть, но потом подготовиться к следующему сезону. Мы были впервые на этом этапе. Надеемся, мы будем здесь снова в будущем", - сказал испанец.

Для "Манчестер Сити" этот финал Лиги Чемпионов был дебютным, а в частности для Гвардиолы на посту наставника "горожан". Последний раз он завоевал "ушастик" еще в 2011 году, тренируя "Барселону". С тех пор самым большим его достижения стал как раз вчерашний финал.

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В статье: Хосеп Гвардиола Челси (Лондон) Манчестер Сити
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Источник:
BBC

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