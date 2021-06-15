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Соперники Вернидуба и Григорчука. Состоялась жеребьевка 1 раунда квалификации Лиги чемпионов
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 15 июня, в городе Ньон (Швейцария) состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
Победители этого этапа турнира пройдут в 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов, а проигравшие команды сыграют во 2-м раунде Лиги конференций УЕФА.
Своих соперников получили в частности команды украинских тренеров Романа Григорчука ("Шахтер" Солигорск из Беларуси) и Юрия Вернидуба ("Шериф", Молдова).
Группа 1
- Тола (Люксембург) - Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
- Слован Братислава (Словакия) - Шемрок Роверс (Ирландия)
- Мальме (Швеция) - Рига (Латвия)
- Будё-Глимт (Норвегия) - Легия (Польша)
Группа 2
- Коннас-Ки (Уэльс) - Алашкерт (Армения)
- ХИК (Финляндия) - Будучность Подгорица (Черногория)
- ЧФР (Румыния) - Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина)
- Шкендия (Северная Македония) - Мура (Словения)
Группа 3
- Теута (Албания) - Шериф (Молдова)
- Динамо Тбилиси (Грузия) - Нефтчи (Азербайджан)
- Маккаби Хайфа (Израиль) - Кайрат (Казахстан)
- Лудогорец (Болгария) - Шахтер Солигорск (Беларусь)
Группа 4
- "Ференцварош" (Венгрия) - победитель предыдущего раунда (Фольгоре (Сан-Марино) / Приштина (Косово) / Торсхавн (Фарерские острова) / Интер Эскальдес (Андорра))
- Жальгирис (Литва) - Линфилд (Северная Ирландия)
- Флора (Эстония) - Хибернианс (Мальта)
- Динамо Загреб (Хорватия) - Валюр (Исландия)
- Победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 стал английский Челси (Лондон).
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