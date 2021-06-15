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Соперники Вернидуба и Григорчука. Состоялась жеребьевка 1 раунда квалификации Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(2 голосов)
Соперники Вернидуба и Григорчука. Состоялась жеребьевка 1 раунда квалификации Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 15 июня, в городе Ньон (Швейцария) состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

Победители этого этапа турнира пройдут в 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов, а проигравшие команды сыграют во 2-м раунде Лиги конференций УЕФА.

Своих соперников получили в частности команды украинских тренеров Романа Григорчука ("Шахтер" Солигорск из Беларуси) и Юрия Вернидуба ("Шериф", Молдова).

Группа 1

  • Тола (Люксембург) - Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
  • Слован Братислава (Словакия) - Шемрок Роверс (Ирландия)
  • Мальме (Швеция) - Рига (Латвия)
  • Будё-Глимт (Норвегия) - Легия (Польша)

Группа 2

  • Коннас-Ки (Уэльс) - Алашкерт (Армения)
  • ХИК (Финляндия) - Будучность Подгорица (Черногория)
  • ЧФР (Румыния) - Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина)
  • Шкендия (Северная Македония) - Мура (Словения)

Группа 3

  • Теута (Албания) - Шериф (Молдова)
  • Динамо Тбилиси (Грузия) - Нефтчи (Азербайджан)
  • Маккаби Хайфа (Израиль) - Кайрат (Казахстан)
  • Лудогорец (Болгария) - Шахтер Солигорск (Беларусь)

Группа 4

  • "Ференцварош" (Венгрия) - победитель предыдущего раунда (Фольгоре (Сан-Марино) / Приштина (Косово) / Торсхавн (Фарерские острова) / Интер Эскальдес (Андорра))
  • Жальгирис (Литва) - Линфилд (Северная Ирландия)
  • Флора (Эстония) - Хибернианс (Мальта)
  • Динамо Загреб (Хорватия) - Валюр (Исландия)
  • Победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 стал английский Челси (Лондон).
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В статье: Роман Григорчук Юрий Вернидуб Лига чемпионов жеребьевка
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