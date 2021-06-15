Соперники Вернидуба и Григорчука. Состоялась жеребьевка 1 раунда квалификации Лиги чемпионов

Сегодня, 15 июня, в городе Ньон (Швейцария) состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

Победители этого этапа турнира пройдут в 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов, а проигравшие команды сыграют во 2-м раунде Лиги конференций УЕФА.

Своих соперников получили в частности команды украинских тренеров Романа Григорчука ("Шахтер" Солигорск из Беларуси) и Юрия Вернидуба ("Шериф", Молдова).

Группа 1

Тола (Люксембург) - Линкольн Ред Импс (Гибралтар)

Слован Братислава (Словакия) - Шемрок Роверс (Ирландия)

Мальме (Швеция) - Рига (Латвия)

Будё-Глимт (Норвегия) - Легия (Польша)

Группа 2

Коннас-Ки (Уэльс) - Алашкерт (Армения)

ХИК (Финляндия) - Будучность Подгорица (Черногория)

ЧФР (Румыния) - Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина)

Шкендия (Северная Македония) - Мура (Словения)

Группа 3

Теута (Албания) - Шериф (Молдова)

Динамо Тбилиси (Грузия) - Нефтчи (Азербайджан)

Маккаби Хайфа (Израиль) - Кайрат (Казахстан)

Лудогорец (Болгария) - Шахтер Солигорск (Беларусь)

Группа 4