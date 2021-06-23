ЛЧ. Предварительный квалификационный раунд. Представители Косово и Андорры побеждают

Во вторник, 22-го июня, стартовал новый розыгрыш Лиги чемпионов. Борьбу начали чемпионы Косово, Андорры, Сан-Марино и Фарерских островов. Это финал четырех в рамках предварительного квалификационного раунда.

Результаты

"Фольгоре" (Сан-Марино) - "Приштина" (Косово) 0:2

Голы: Красниги 51, Готе 90+1

"Торсхавн" (Фарерские острова) - "Интер Эскальдес" (Андорра) 0:1

Гол: Хорди Бетру 61

Победители пар проходят в финал предварительного квалификационного раунда, где сразятся между собой за право сыграть в первом раунде отбора против "Ференцвароша".

Побежденные переходят в новоиспеченный турнир УЕФА – Лигу конференций. Они продолжат путь во втором раунде квалификации пути представителей лиг.

Соответственно, также стартовала борьба в Таблице коэффициентов УЕФА, где Украина будет пытаться вернуть себе право заявлять чемпиона сразу в групповой этап Лиги чемпионов и другие преференции. За всеми перипетиями борьбы в Таблице коэффициентов можно следить в профильном телеграм-канале. Доступно по ссылке >>>