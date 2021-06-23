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ЛЧ. Предварительный квалификационный раунд. Представители Косово и Андорры побеждают
Олександр Приходько
Во вторник, 22-го июня, стартовал новый розыгрыш Лиги чемпионов. Борьбу начали чемпионы Косово, Андорры, Сан-Марино и Фарерских островов. Это финал четырех в рамках предварительного квалификационного раунда.
Результаты
"Фольгоре" (Сан-Марино) - "Приштина" (Косово) 0:2
Голы: Красниги 51, Готе 90+1
"Торсхавн" (Фарерские острова) - "Интер Эскальдес" (Андорра) 0:1
Гол: Хорди Бетру 61
Победители пар проходят в финал предварительного квалификационного раунда, где сразятся между собой за право сыграть в первом раунде отбора против "Ференцвароша".
Побежденные переходят в новоиспеченный турнир УЕФА – Лигу конференций. Они продолжат путь во втором раунде квалификации пути представителей лиг.
Соответственно, также стартовала борьба в Таблице коэффициентов УЕФА, где Украина будет пытаться вернуть себе право заявлять чемпиона сразу в групповой этап Лиги чемпионов и другие преференции. За всеми перипетиями борьбы в Таблице коэффициентов можно следить в профильном телеграм-канале. Доступно по ссылке >>>
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