Ференцварош получил соперника в первом раунде отбора ЛЧ. Также началась борьба в Таблице коэффициентов

Состоялся первый этап отбора Лиги чемпионов – "финал четырех" в рамках предварительного раунда квалификации. В решающем матче этого этапа сыграли между собой чемпионы Косово ("Приштина") и Андорры ("Интер Эскальдес"). Победу со счетом 2:0 одержали косовары.

ЛЧ. Предварительный раунд квалификации

"Приштина" (Косово) - "Интер Эскальдес" (Андорра) 2:0

Голы: Красниджи 44, Красниджи 58

В полуфинале этого мини-соревнования "Приштина" ранее одолела "Фольгере" из Сан-Марино, а "Интер Эскальдес" был сильнее "Торсхавна", представляющего Фарерские острова.

Три проигравшие команды опустились во второй квалификационный раунд Лиги конференций (путь чемпионов). А победитель "Приштина" в первом раунде квалификации Лиги чемпионов сыграет против команды украинцев Зубкова и Харатина "Ференцварош" (Венгрия).

Этими матчами также началась борьба в Таблице коэффициентов УЕФА сезона 2021/22. Косово поднялось на 37-ю строчку общего рейтинга, а в сезонном коэффициенте Косово теперь на двенадцатом месте.

Украинские команды в Лиге чемпионов начнут путь с третьего раунда квалификации, а в Таблице коэффициентов активная для Украины борьба начнется со второго раунда отбора Лиги конференций, где "Ворскла" сыграет против победителя пары "Ноах" (Армения) - КуПС (Финляндия). За всеми перипетиями борьбы в Таблице коэффициентов можно следить в профильном телеграм-канале. Доступно по ссылке >>>