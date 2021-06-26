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Ференцварош получил соперника в первом раунде отбора ЛЧ. Также началась борьба в Таблице коэффициентов

Лига Чемпионов
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(2 голосов)

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Ференцварош получил соперника в первом раунде отбора ЛЧ. Также началась борьба в Таблице коэффициентов

Фото - ФК Ференцварош

UA-Футбол
Новина українською

Состоялся первый этап отбора Лиги чемпионов – "финал четырех" в рамках предварительного раунда квалификации. В решающем матче этого этапа сыграли между собой чемпионы Косово ("Приштина") и Андорры ("Интер Эскальдес"). Победу со счетом 2:0 одержали косовары.

ЛЧ. Предварительный раунд квалификации
"Приштина" (Косово) - "Интер Эскальдес" (Андорра) 2:0
Голы: Красниджи 44, Красниджи 58

В полуфинале этого мини-соревнования "Приштина" ранее одолела "Фольгере" из Сан-Марино, а "Интер Эскальдес" был сильнее "Торсхавна", представляющего Фарерские острова.

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Три проигравшие команды опустились во второй квалификационный раунд Лиги конференций (путь чемпионов). А победитель "Приштина" в первом раунде квалификации Лиги чемпионов сыграет против команды украинцев Зубкова и Харатина "Ференцварош" (Венгрия).

Этими матчами также началась борьба в Таблице коэффициентов УЕФА сезона 2021/22. Косово поднялось на 37-ю строчку общего рейтинга, а в сезонном коэффициенте Косово теперь на двенадцатом месте.

Украинские команды в Лиге чемпионов начнут путь с третьего раунда квалификации, а в Таблице коэффициентов активная для Украины борьба начнется со второго раунда отбора Лиги конференций, где "Ворскла" сыграет против победителя пары "Ноах" (Армения) - КуПС (Финляндия). За всеми перипетиями борьбы в Таблице коэффициентов можно следить в профильном телеграм-канале. Доступно по ссылке >>>

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В статье: Лига чемпионов
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Комментарии (2)
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Cannabis Sativa (Луцк)
26.06.2021 в 14:22
Подсказка уважаемой редакции: чемпион Армении называется не "Ноах", а "Ной" — библейский персонаж, на английском звучит "Ноа". Команда названа по мотивам легенды, согласно которой в горах Армении причалил Ноев ковчег после Всемирного потопа
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+2
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
26.06.2021 в 15:08
А чи не один хй?
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0
-2


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