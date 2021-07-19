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УЕФА утвердил даты и время начала матчей Шахтера с Генком

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Поединки состоятся 3-го и 10-го августа

УЕФА утвердил даты и время начала матчей Шахтера с Генком

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

УЕФА утвердил даты и время проведения матчей квалификации Лиги чемпионов между "Шахтером" с "Генком".

Первый матч состоится на выезде в Бельгии – 3 августа. Начало – в 21.00.

Ответная игра в Киеве состоится 10 августа и начнется в 20.30.

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В статье: Шахтер (Донецк) Генк
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
19.07.2021 в 19:11
надо выигравать ШД -вперёд
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-1


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