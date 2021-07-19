УЕФА утвердил даты и время начала матчей Шахтера с Генком

УЕФА утвердил даты и время проведения матчей квалификации Лиги чемпионов между "Шахтером" с "Генком".

Первый матч состоится на выезде в Бельгии – 3 августа. Начало – в 21.00.

Ответная игра в Киеве состоится 10 августа и начнется в 20.30.