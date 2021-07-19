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УЕФА утвердил даты и время начала матчей Шахтера с Генком
Поединки состоятся 3-го и 10-го августа
Getty Images / Global Images Ukraine
УЕФА утвердил даты и время проведения матчей квалификации
Первый матч состоится на выезде в Бельгии – 3 августа. Начало – в 21.00.
Ответная игра в Киеве состоится 10 августа и начнется в 20.30.
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Источник:ФК Шахтер
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
19.07.2021 в 19:11
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