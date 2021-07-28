ЛЧ. Второй квалификационный раунд. Шериф Вернидуба побеждает

Лига чемпионов. Второй квалификационный раунд. Ответные матчи

“Динамо” Загреб, “Мальме”, “Легия” Варшава, “Ференцварош” вчера вышли в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Сегодня к ним присоединятся еще девять команд.

Путь чемпионов

“Шериф” Тирасполь, Молдова – “Алашкерт” Ереван, Армения 3:1 (первый матч 1:0)

Голы: Дуланто 16, Луваннор 23, Тиль 87 (пен.) – Глишич 10

В первом матче “Шериф” дожал “Алашкерт” в конце игры благодаря дальнему удару Луваннора. Сегодня гол натурализованного бразильца вновь стал победным, но для начала команда Вернидуба получила небольшой испуг в виде мяча “Алашкерта” – отметился Глишич. К счастью для “Шерифа”, перуанец Густаво Дуланто отыграл первый гол спустя шесть минут, а в середине первого тайма Луваннор Энрике забил второй мяч. “От своих принципов мы отходить не будем”, – говорил Вернидуб перед матчем. Его команда атаковала больше (десять ударов в створ против одного), заслуженно выиграла и прошла в третий раунд, где встретится с победителем пары “Црвена Звезда” – “Кайрат”

“Нефтчи” Баку, Азербайджан – “Олимпиакос” Пирей, Греция 0:1 (первый матч 0:1)

Гол: Масурас 15

На своем стадионе “Олимпиакос” обыграл чемпиона Азербайджана с довольно-таки скромным счетом, минимальной победой закончился и выезд в Баку. Единственный гол был забит после ошибки “Нефтчи” во владении. Хозяева потеряли мяч у своих ворот, Кунде сыграл в отборе, а Вальбуэна очень тонко скинул мяч Масурасу.