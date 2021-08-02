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С Судаковым и Кривцовым. Шахтер отправился на матч квалификации ЛЧ
Роберто Де Дзерби взял на игру 24 футболиста
Фото: ФК Шахтер Донецк
Сегодня донецкий "Шахтер" отправился в Бельгию, где 3 августа сыграет первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против бельгийского "Генка".
Наставник "горняков" Роберто Де Дзерби взял на игру 24 футболиста.
Начало встречи запланировано в 21:00.
⚒???? Список игроков «Шахтера», полетевших на матч Лиги чемпионов с «Генком».— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 2, 2021
???? Игра в Бельгии состоится во вторник, 3 августа, и начнется в 21:00.#UCL #ГенкШахтер #Shakhtar pic.twitter.com/CeuHgvdnvl
✈️ Следующая остановка – Генк! ????????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 2, 2021
⚒???? Пожелайте нам удачи в матче Лиги чемпионов с «Генком».#UCL #ГенкШахтер #Shakhtar pic.twitter.com/0SqSZNsu7C
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