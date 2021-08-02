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С Судаковым и Кривцовым. Шахтер отправился на матч квалификации ЛЧ

Лига Чемпионов
Обновлено
(2 голосов)

Роберто Де Дзерби взял на игру 24 футболиста

С Судаковым и Кривцовым. Шахтер отправился на матч квалификации ЛЧ

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Сегодня донецкий "Шахтер" отправился в Бельгию, где 3 августа сыграет первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против бельгийского "Генка".

Наставник "горняков" Роберто Де Дзерби взял на игру 24 футболиста.

Начало встречи запланировано в 21:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) Генк
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Комментарии (4)
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Джин Тоник (R)
02.08.2021 в 11:39
Держим кулаки за Генк.Чтоб разорвали бразильский карнавал педринь.Вперед Бельгийцы!
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+1
-5
aleks68
02.08.2021 в 12:19
ты уже дважды обосрался с прогнозами на шахтёр тупое ЧМО.значит и в этот раз у шахтёра будет всё нормально.может подержаться своими губами за .... и тявкать дальше е......я моська.
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+4
-2
avatar
Hedgehog.Serge (Маріуполь)
02.08.2021 в 12:39
Клизму тебе литров на пять из джин-тоника... и 39 уколов в пузо от бешенства...
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+4
-1
aleks68
02.08.2021 в 12:45
бесполезно.оно рождено стоя и ударилось головой о кафель.эта упоротая мразь строчит здесь что попало.ему глубоко плевать и на динамо и на шахтёр.лишь гавкнуть.
+3
-1


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