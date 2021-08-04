ЛЧ. Спартак - Бенфика 0:2. Класс на поле бьет непорядок в кабинетах

Лига Чемпионов. Третий Квалификационный Раунд. Первый матч

4 августа. Москва. "Открытие Арена"

"Спартак" - "Бенфика" 0:2

Голы: Рафа Силва 51, Жилберто 73

"Спартак": Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин (Игнатов 59), Умяров, Хендрикс (Понсе 77), З. Бакаев (Мозес 68), Ларссон (Крал 77), Соболев

"Бенфика": Влаходимос, Отаменди, Вериссимо, Вертонген, Гонсалвеш (Жилберто 65), Вайгль, Жоау Мариу, Пицци (Эвертон 64), Рафа Силва (Таарабт 84), Сеферович (Рамос 37), Гримальдо (Диаш 84)

Предупреждения: Соболев 33, Игнатов 87 - Вертонген 48

Главный арбитр: Срджан Йованович (Сербия)

Намного больше, чем один матч. Момент истины. Первый матч оставшейся части сезона. Такие сегодняшние заголовки в Португалии выделяли особую важность матча в Москве для "Бенфики". После провала в предыдущем сезоне, криминального скандала с президентом клуба и его уходом второй подряд пролёт мимо Лиги Чемпионов был для "орлов" неприемлемым. Для тренера Жорже Жезуша он означал увольнение. Тренер же "Спартака" Руй Витория говорил, что его команде нечего терять. Хотя и она хотела вернуться в ЛЧ после трёх лет, сам Руй явно хотел отомстить своему врагу Жезушу.

Если судить по стартовым составам, команды побаивались друг друга. Жезуш вчера говорил, что не вернётся к схеме с тремя центральными защитниками, но вернулся, также отказавшись от второго форварда. Витория выпустил троих опорников, чего ранее не было. На поле обе команды также не особо рисковали, не раскрывались. Помнили об ответном матче. Тем не менее, играли жёстко, агрессивно, с самоотдачей, время от времени пытались высоко прессинговать. Особенно гости в начале и хозяева в конце первого тайма.

"Спартак" благодаря опорникам выглядел интереснее в центре поля, в игре с мячом, "Бенфика" - на флангах и в контратаках. Гости в целом выглядели опаснее. Уже в дебюте Гримальдо дважды забросил слева. Сеферовича заблокировали, удар головой правого защитника Гонсалвеша блестяще отбил вратарь. В середине тайма Пицци плохо замкнул прострел Сеферовича, Силву вывели один-на-один, но он пробил внешней стороной стопы неточно. Хозяева же, кроме пары полупрострелов/полуударов (Влаходимос всё видел) и "пушки" Умярова издали (Влаходимос вытащил), до перерыва не угрожали воротам.

Да, не хватало форвврда, завершающего удара. Например, Романа Яремчука, который ещё не готов играть и не полетел на матч.

В начале второго тайма удар наконец пришёл. Вновь с фланга. Капитан Пицци отдал справа, Жоау Мариу и Рафа Силва разыграли "стенку", и последний уже пробил мощно. В целом в первые 15 минут португальцы могли забить не раз, ходили по штрафной соперника как у себя дома. Вновь подводило отсутствие резкости при решающем пасе или ударе. И далее "Бенфика" давила, когда хотела. Она в третий раз в матче требовала пенальти за игру рукой в штрафной. И в третий раз сербская бригада арбитров посчитала, что рикошеты от других игроков/частей тела не должны быть пенальти.

Впрочем, после некоторых попыток обострений от "Спартака", все было кончено. Защитник Вериссимо во время долгого розыгрыша углового отдал отличный пас вразрез, и защитник Жилберто мощно пробил с позиции Силвы и в его стиле.

Несмотря на все проблемы, нервы, давление, первый официальный матч в сезоне, отличное знакомство Витории со своей бывшей командой, три руки в штрафной Максименко, которые можно было трактовать и иначе (а сербская бригада внезапно заменила испанскую за день до матча), "Бенфика" спокойно справилась с задачей. Даже в сером по своим меркам первом тайме она выглядела лучше, чем соперник. Ну а во втором добавила и смела его с поля. Разница в классе велика. И через неделю с Яремчуком, с игровой практикой, с возросшей уверенностью в себе, лиссабонцы будут ещё сильнее.