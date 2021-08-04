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В матче Славии и Ференцвароша забивали только украинцы

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Харатин и Качараба вписали свои имена в протокол

В матче Славии и Ференцвароша забивали только украинцы

Фото: twitter.com/Fradi_HU / Автор: неизвестен

Новина українською

“Ференцварош” сегодня принимал пражскую “Славию” в матче третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов. Матч закончился со счетом 2:0, несмотря на то, что Харатин и Качараба выступали за противоположные команды.

Сначала Качараба отдавал пас вратарю, выиграв забег у нападающего “Ференцвароша”, но кипер пустил мяч под ногой – автогол записан на украинца.

Второй гол пришел после перспективной атаки “Ференцвароша”, но помог снова Качараба – неудачно сыграл в штрафной, арбитр указывает на точку, Харатин уверенно реализует 11-метровый. 2:0.

Качараба присоединился к чемпиону Чехии в начале этого года. За пол года он успел провести 15 матчей за “Славию”.

Харатин же перешел из “Зари” в “Ференцварош” в январе 2019 года. В прошедшем сезоне полузащитник венгерского клуба провел 37 матчей, забив 6 голов и отдав 5 голевых передач.

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В статье: Тарас Качараба Игорь Харатин
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Комментарии (2)
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Матч Футболович
05.08.2021 в 00:23
пздц л@шара в воротах
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+1
0
Acsakal (Kharkov)
05.08.2021 в 00:38
Є залізне правило: не відкидати м'яча воротареві в напрямку рамки воріт, бо випадки, коли воротарі "забувають" прийняти м'яч далеко не поодинокі. Зрозуміло, що в даному випадку Кочараба вибивав м'яч з-під ніг суперника, але все одно це лише підтверджує загальне правило.
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