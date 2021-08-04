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В матче Славии и Ференцвароша забивали только украинцы
Харатин и Качараба вписали свои имена в протокол
Фото: twitter.com/Fradi_HU / Автор: неизвестен
“Ференцварош” сегодня принимал пражскую “Славию” в матче третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов. Матч закончился со счетом 2:0, несмотря на то, что Харатин и Качараба выступали за противоположные команды.
Сначала Качараба отдавал пас вратарю, выиграв забег у нападающего “Ференцвароша”, но кипер пустил мяч под ногой – автогол записан на украинца.
???????????????? | Ouverture du score pour le Ferencvaros sur une erreur catastrophique de la defense du Slavia Praha…— Zagrenko ???????? (@za_gris_tot) August 4, 2021
David Zima et son gardien Ondrej Kolar vont prendre un savon à la mi-temps pic.twitter.com/zCys4a0TiT
Второй гол пришел после перспективной атаки “Ференцвароша”, но помог снова Качараба – неудачно сыграл в штрафной, арбитр указывает на точку, Харатин уверенно реализует 11-метровый. 2:0.
Качараба присоединился к чемпиону Чехии в начале этого года. За пол года он успел провести 15 матчей за “Славию”.
Харатин же перешел из “Зари” в “Ференцварош” в январе 2019 года. В прошедшем сезоне полузащитник венгерского клуба провел 37 матчей, забив 6 голов и отдав 5 голевых передач.
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