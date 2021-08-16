Монако – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция 1-го матча последнего раунда квалификации Лиги чемпионов

Журналисты UA-Футбол прокомментируют первый поединок последнего раунда квалификации главного клубного европейского турнира между "Монако" и донецким "Шахтером".

Последний рывок "горняков" в группу Лиги чемпионов! Подопечные Де Дзерби должны пройти "монегасков" Ковача, чтобы попасть в квартет престижного соревнования. Смогут ли игроки Роберто выключить из игры Фабрегаса? Улучшилась ли игра украинской команды в обороне? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 17 августа – в 21:55 по киевскому времени.

Комментаторы: Влад Петрушевский и Егор Старков

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский