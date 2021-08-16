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Монако - Шахтер: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Чемпионов
Где покажут в прямом эфире матч "Монако" - "Шахтер", квалификация ЛЧ, 17 августа 2021
Фото: Александр Приходько
Два матча. Ровно такое расстояние отделяет донецкий "Шахтер" от группового этапа Лиги Чемпионов. На прошедшей стадии квалификации команда де Дзерби прошла "Генк", дважды обыграв бельгийцев 2:1. Впереди куда более сложный соперник - французское "Монако".
Команда Ковача не очень удачно начала новый сезон Лиги 1, однако в квалификации ЛЧ без проблем одолела "Спарту". Можно сделать вывод, что французы делают ставку на групповой этап самого престижного клубного турнира, а значит, "горнякам" будет очень сложно.
Смотрите матч раунда плей-офф квалификации ЛЧ во вторник, 17-го августа, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 22:00. "MEGOGO" - новый официальный транслятор еврокубков в Украине.
Отметим, что матч "Монако" - "Шахтер" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Монако" - "Шахтер"
Помимо этого, на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" будет доступен аудио комментарий матча "Монако" - "Шахтер".
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