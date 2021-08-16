Монако - Шахтер: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Чемпионов

Два матча. Ровно такое расстояние отделяет донецкий "Шахтер" от группового этапа Лиги Чемпионов. На прошедшей стадии квалификации команда де Дзерби прошла "Генк", дважды обыграв бельгийцев 2:1. Впереди куда более сложный соперник - французское "Монако".

Команда Ковача не очень удачно начала новый сезон Лиги 1, однако в квалификации ЛЧ без проблем одолела "Спарту". Можно сделать вывод, что французы делают ставку на групповой этап самого престижного клубного турнира, а значит, "горнякам" будет очень сложно.

Смотрите матч раунда плей-офф квалификации ЛЧ во вторник, 17-го августа, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 22:00. "MEGOGO" - новый официальный транслятор еврокубков в Украине.

Отметим, что матч "Монако" - "Шахтер" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Монако" - "Шахтер" на UA-Футбол >>

Помимо этого, на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" будет доступен аудио комментарий матча "Монако" - "Шахтер".