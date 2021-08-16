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Монако - Шахтер: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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(2 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч "Монако" - "Шахтер", квалификация ЛЧ, 17 августа 2021

Монако - Шахтер: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Чемпионов

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Два матча. Ровно такое расстояние отделяет донецкий "Шахтер" от группового этапа Лиги Чемпионов. На прошедшей стадии квалификации команда де Дзерби прошла "Генк", дважды обыграв бельгийцев 2:1. Впереди куда более сложный соперник - французское "Монако".

Читайте такжеСкрипящие реалии Шахтера. Похоже, мимо Монако в группу придется лишь ползти. Аудиомнение #108

Команда Ковача не очень удачно начала новый сезон Лиги 1, однако в квалификации ЛЧ без проблем одолела "Спарту". Можно сделать вывод, что французы делают ставку на групповой этап самого престижного клубного турнира, а значит, "горнякам" будет очень сложно.

Смотрите матч раунда плей-офф квалификации ЛЧ во вторник, 17-го августа, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 22:00. "MEGOGO" - новый официальный транслятор еврокубков в Украине.

Отметим, что матч "Монако" - "Шахтер" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Монако" - "Шахтер" на UA-Футбол >>

Помимо этого, на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" будет доступен аудио комментарий матча "Монако" - "Шахтер".

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В статье: Шахтер (Донецк) Монако
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Комментарии (7)
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Djarik87 (Киевская область)
16.08.2021 в 13:06
Наступнi 4 роки єврокубки транслюватиме мегого. Так що забудьте про телеканали футбол. Доречi, всi ТОП чемпiонати також будуть на мегого)
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0
0
romajan (Киев)
16.08.2021 в 12:34
Будут показывать по рос. матч твМожно в инете найти трансляцию
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+2
0
avatar
2.dc (Николаев)
16.08.2021 в 12:59
… ото ж … начинаются, б.ляха муха, скачки с препятствиями (((
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0
0
старий фан (Рівне)
16.08.2021 в 13:04
а слабо заплатити? Тоді не нитимеш.
0
0
Header (Черкассы)
16.08.2021 в 12:03
Оу, у "Вєлікого Футбола 1/2/3" не вистачило грошей навіть на плей-офф ЛЧ?
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0
0
старий фан (Рівне)
16.08.2021 в 12:07
Єврокубки починаються з плей-офф. Хто купив права - той і транслює. Кваліфікацію транслюйте, хоч на ютубі.
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+1
0
Header (Черкассы)
16.08.2021 в 12:09
а, дякую. Тобто "Футболи" взагалі в ауті на цей Євросезон...
+1
0


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