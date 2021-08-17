Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Педриньо: Шахтер ждет непростой матч с Монако. Уверен, мы хорошо подготовлены
Команды встретятся уже сегодня, 17 августа
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник "Шахтера" Педриньо поделился мыслями о предстоящем матче против "Монако" в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
– После травмы ты еще не играл, и достаточно неожиданно оказался в составе делегации на матч с "Монако". Как проходит твое восстановление, полностью ли здоров?
– Восстановился, все хорошо. Не могу сказать, что готов на сто процентов, но в зависимости от того, как буду чувствовать себя в ближайшие дни, и решится, выйду на поле или нет. Понимаю, что сейчас важный момент для всей команды и противостояние с "Монако" для нас значит очень много.
– В последние дни ты тренировался в общей группе или индивидуально?
– Только в последний день перед вылетом работал вместе с командой, участвовал в тактическом занятии.
– Что скажешь о "Монако"?
– Это большая команда с очень квалифицированными игроками. Нас ждет непростая, но интересная встреча. Такие матчи требуют самопожертвования чуть больше, чем остальные. Отдаем себе отчет, насколько поединок важен для всего сезона. Уверен, мы хорошо подготовлены", - приводит слова Педриньо пресс-служба "горняков".
Матч "Монако" - " Шахтер" состоится сегодня, 17 августа. Начало - 22:00 (по киевскому времени). Ответная игра пройдет 25 августа в Харькове.
Популярное сейчас
- Петраков возглавит сборную и прогноз на матч ЛЧ Монако - Шахтер | UA-Футбол Talk #2
- Не входят в планы Де Дзерби. Шахтер определился с будущим сразу трех игроков
- Монако - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 17 августа 2021
- Монако - Шахтер: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Чемпионов
- Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО
- Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО