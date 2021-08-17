Педриньо: Шахтер ждет непростой матч с Монако. Уверен, мы хорошо подготовлены

Полузащитник "Шахтера" Педриньо поделился мыслями о предстоящем матче против "Монако" в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

– После травмы ты еще не играл, и достаточно неожиданно оказался в составе делегации на матч с "Монако". Как проходит твое восстановление, полностью ли здоров?

– Восстановился, все хорошо. Не могу сказать, что готов на сто процентов, но в зависимости от того, как буду чувствовать себя в ближайшие дни, и решится, выйду на поле или нет. Понимаю, что сейчас важный момент для всей команды и противостояние с "Монако" для нас значит очень много.

– В последние дни ты тренировался в общей группе или индивидуально?

– Только в последний день перед вылетом работал вместе с командой, участвовал в тактическом занятии.

– Что скажешь о "Монако"?

– Это большая команда с очень квалифицированными игроками. Нас ждет непростая, но интересная встреча. Такие матчи требуют самопожертвования чуть больше, чем остальные. Отдаем себе отчет, насколько поединок важен для всего сезона. Уверен, мы хорошо подготовлены", - приводит слова Педриньо пресс-служба "горняков".

Матч "Монако" - " Шахтер" состоится сегодня, 17 августа. Начало - 22:00 (по киевскому времени). Ответная игра пройдет 25 августа в Харькове.