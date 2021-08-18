InStat определил лучшего игрока матча Монако - Шахтер

Статистический портал InStat Index назвал лучшего игрока первого матча квалификации Лиги чемпионов "Монако" - Шахтер" (0:1).

Самым полезным игроком поединка стал 20-летний голкипер "горняков" Анатолий Трубин.

Рейтинг эффективности его игры составил 348 баллов. В активе вратаря было пять отраженных ударов, три удачных выхода из ворот и 32 передачи с точностью 81%. В тройку лучших игроков поединка также вошли Педриньо (319 баллов) и Марлон (315 баллов).

Напомним, что ответный матч состоится 25 августа в Харькове. Начало встречи в 22:00.

Читайте такжеСуркис рассказал, за кого болел в матче Монако - Шахтер