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InStat определил лучшего игрока матча Монако - Шахтер

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Аналитический ресурс подвел итоги противостояния между командами

InStat определил лучшего игрока матча Монако - Шахтер

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Статистический портал InStat Index назвал лучшего игрока первого матча квалификации Лиги чемпионов "Монако" - Шахтер" (0:1).

Самым полезным игроком поединка стал 20-летний голкипер "горняков" Анатолий Трубин.

Рейтинг эффективности его игры составил 348 баллов. В активе вратаря было пять отраженных ударов, три удачных выхода из ворот и 32 передачи с точностью 81%. В тройку лучших игроков поединка также вошли Педриньо (319 баллов) и Марлон (315 баллов).

Напомним, что ответный матч состоится 25 августа в Харькове. Начало встречи в 22:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) Монако Анатолий Трубин
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Источник:
zbirna.com

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.08.2021 в 13:43
Хоть не ставте его в сборной, чтобы психику не ломать! Там пусть динамовских мальчиков рекламируют! Молодец Трубин! Все ещё впереди!
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