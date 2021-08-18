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InStat определил лучшего игрока матча Монако - Шахтер
Аналитический ресурс подвел итоги противостояния между командами
Фото: ФК Шахтер Донецк
Статистический портал InStat Index назвал лучшего игрока первого матча квалификации Лиги чемпионов "Монако" - Шахтер" (0:1).
Самым полезным игроком поединка стал 20-летний голкипер "горняков" Анатолий Трубин.
Рейтинг эффективности его игры составил 348 баллов. В активе вратаря было пять отраженных ударов, три удачных выхода из ворот и 32 передачи с точностью 81%. В тройку лучших игроков поединка также вошли Педриньо (319 баллов) и Марлон (315 баллов).
Напомним, что ответный матч состоится 25 августа в Харькове. Начало встречи в 22:00.
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