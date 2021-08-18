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Экс-президент Спартака: У Шахтера команда чернее черного, словно они только что вышли из шахты
И это он не про форму
shakhtar.com
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал победу донецкого "Шахтера" над "Монако" (1:0) в первом матче четвертого отборочного раунда
"Шахтер" играл хорошо, особенно в начале матча. Если у нас отменят лимит, то будет примерно то же самое, что в "Шахтере". Вчера у них было всего два украинца в составе. Команда чернее черного, такое ощущение, что они только что вышли из шахты. Мне это не очень нравится. Понятно, что это мастера, что они хорошо играют", — сказал Червиченко.
Также Червиченко допустил, что Украина обойдет Россию в таблице коэффициентов УЕФА уже в этом году.
"Исходя из того, что у Украины, скорее всего, будет две команды в Лиге чемпионов, вполне возможно, что они обгонят нас уже в этом году. Можно бить себя в грудь и говорить, что вероятность этого маленькая. Но мы видим, в каком состоянии находятся наши команды. Особенно "Спартак". Радостных прогнозов точно не будет", — добавил Червиченко.
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