Экс-президент Спартака: У Шахтера команда чернее черного, словно они только что вышли из шахты

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал победу донецкого "Шахтера" над "Монако" (1:0) в первом матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов .

"Шахтер" играл хорошо, особенно в начале матча. Если у нас отменят лимит, то будет примерно то же самое, что в "Шахтере". Вчера у них было всего два украинца в составе. Команда чернее черного, такое ощущение, что они только что вышли из шахты. Мне это не очень нравится. Понятно, что это мастера, что они хорошо играют", — сказал Червиченко.

Также Червиченко допустил, что Украина обойдет Россию в таблице коэффициентов УЕФА уже в этом году.