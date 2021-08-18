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Экс-президент Спартака: У Шахтера команда чернее черного, словно они только что вышли из шахты

Лига Чемпионов
Обновлено
(5 голосов)

И это он не про форму

Экс-президент Спартака: У Шахтера команда чернее черного, словно они только что вышли из шахты

shakhtar.com

Новина українською

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал победу донецкого "Шахтера" над "Монако" (1:0) в первом матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов.

"Шахтер" играл хорошо, особенно в начале матча. Если у нас отменят лимит, то будет примерно то же самое, что в "Шахтере". Вчера у них было всего два украинца в составе. Команда чернее черного, такое ощущение, что они только что вышли из шахты. Мне это не очень нравится. Понятно, что это мастера, что они хорошо играют", — сказал Червиченко.

Также Червиченко допустил, что Украина обойдет Россию в таблице коэффициентов УЕФА уже в этом году.

"Исходя из того, что у Украины, скорее всего, будет две команды в Лиге чемпионов, вполне возможно, что они обгонят нас уже в этом году. Можно бить себя в грудь и говорить, что вероятность этого маленькая. Но мы видим, в каком состоянии находятся наши команды. Особенно "Спартак". Радостных прогнозов точно не будет", — добавил Червиченко.

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В статье: Андрей Червиченко Шахтер (Донецк)
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Источник:
sport-express.ru

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Комментарии (35)
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simargl (Чернигов)
18.08.2021 в 23:29
Расист))!!! Не толераст !!! Импортозамещение ,вон как дичает народ на московии )))
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0
-1
amg333 (Kyiv )
18.08.2021 в 23:28
И касапы могут трезво оценивать ситуацию!
Ответить
0
-1
avatar
Saturn (Киев)
18.08.2021 в 23:19
Оригинально сказано
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.08.2021 в 23:16
кстати, владелец (2/3) и президент фк монако - рашкованы
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+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.08.2021 в 23:13
Пусть позавидуют)))))))
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.08.2021 в 23:12
кто болеет за спартак, у того стоит не так! ну а, может, за зенит? всё равно не так стоит!
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0
0
avatar
rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
18.08.2021 в 22:51
Удивляют комментарии. Будто бы никто не упоминал никогда на сайте обезьян в контексте шахтёра. Но как только козломордые начинают говорить что-то расисткое, так к наших начинается внезапный приступ тяжёлой толерантности.
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+5
-3
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.08.2021 в 22:54
Свинособаки - абсолютное зло, наши срачи с кротами тут не при чем
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+8
-2
Ramses_ua (Запоріжжя)
18.08.2021 в 23:05
Ми між собою(українці) можемо обговорювати що завгодно,а от коли росіяне сюдой пхнуть свіним рилом ,тут відповідь коротка - вон нах*й,здесь водки нет
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+4
-2
avatar
trust in LFC1892 (Киев)
18.08.2021 в 23:18
Двойные стандарты. Так чтоб лаконичнее
Ответить
+2
0
kalan-86 (Анкара)
18.08.2021 в 22:40
Ах ты ж тварь расистская!
Ответить
+8
0
Olegyurchak (Хмельницький )
18.08.2021 в 22:35
Как цапам підгорає...
Ответить
+10
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
18.08.2021 в 22:34
То від безсилля
Ответить
+8
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
18.08.2021 в 22:33
Але фашистами вони вважають українців...
Ответить
+13
0
Olegyurchak (Хмельницький )
18.08.2021 в 22:36
Так, але пам'ятники фашистам в ростовській області...
Ответить
+5
0
avatar
Serega1111 (Киев)
18.08.2021 в 22:37
А там есть памятники? Кресты из досок на фотках только видел
+2
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
18.08.2021 в 22:40
Serega 1111: подивись в Ютубі...
0
0
Papaye (Dnipro)
18.08.2021 в 22:32
Ну хоть так, у них там вообще голубее голубого, голубым погоняет!!! И это я не про их традиционную "синьку"!
Ответить
+4
0
янковский ян (Запорожье)
18.08.2021 в 22:28
Что сказать. Друг рыболовлева. Расстроился за корефана
Ответить
+4
0
Joelbert (Київ)
18.08.2021 в 22:25
Расизм -- це в порядку речей в Росії. Тут нічого нового.
Ответить
+10
0
Papaye (Dnipro)
18.08.2021 в 22:35
Они ненавидят две вещи: расизм и негров!
Ответить
+7
-1
Dimka26 (Чернигов)
18.08.2021 в 22:25
Сейчас на своих игроках ничего в ЛЧ не добьешься.
Ответить
+6
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
18.08.2021 в 22:24
Темно, як у негра у дупі
Ответить
+3
-1
avatar
trust in LFC1892 (Киев)
18.08.2021 в 22:22
Та не, та он точно про форму говорил!
Ответить
+4
-2
avatar
Romerik (YNWA)
18.08.2021 в 22:21
А ті всьо "что там на Украине" коментують. А самі в г"мні сидять...
Ответить
+10
-1
avatar
zloyded (Киев)
18.08.2021 в 22:18
Хто б він не був, а сказав правильно! Сперичатись зайве
Ответить
+4
-6
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.08.2021 в 22:18
Рюсськие нацики, что с них взять?
Ответить
+11
-1
avatar
trust in LFC1892 (Киев)
18.08.2021 в 22:22
Интересно, чьи нацики недавно с Беленюком мило побеседовали?
Ответить
+3
-5
Джан Мурадов (Придеснянськ)
18.08.2021 в 22:25
А хто це такий?
+3
-3
avatar
trust in LFC1892 (Киев)
18.08.2021 в 22:29
Правда? ... Сочувствую P.S. та певец вроде.. оперный
+3
-4
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
18.08.2021 в 22:37
У випадку з Беленюком були не нацики, а звичайні гопники, які дориваються до будького не важливо якого кольору шкіра. У нас це звичайне явище, однак звернули увагу чомусь тільки аж коли до депутата вчепились..
+3
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.08.2021 в 22:50
Интересно, почему у тебя хватило ума у меня это спросить? Можешь найти их и допросить :) но уж точно не экс-през украинского клуба
0
0
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trust in LFC1892 (Киев)
18.08.2021 в 23:08
Юзовка, я о людях (людях ли?) в целом, а не о должностях и регалиях. Мне без разницы, какую прослойку общества представляет быдлан неотёсанный.
0
0
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trust in LFC1892 (Киев)
18.08.2021 в 23:14
Игорь, да чёрт их знает, кем они там были. Они всё равно чётко не скажут :) А за резонанс из-за медийности потерпевшего согласен. Никому дела нет (верхам, силовикам) когда докапываются черти до студентиков чернокожих, снимая на камеру унижения. Причём, ни за уй, просто так. Обычно это насисты мамины, ну те, кто себя таковыми считают.
0
0
oleg dynamo (львівська)
18.08.2021 в 22:18
ха,ха,ха.....
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+2
-1


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