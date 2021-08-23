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Шахтер – Монако. АУДИО онлайн трансляция 2-го матча последнего раунда квалификации ЛЧ
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Шахтар
Журналисты UA-Футбол прокомментируют второй поединок последнего раунда квалификации главного клубного европейского турнира между "Монако" и донецким "Шахтером".
Да, это все еще последний рывок "горняков" в группу Лиги чемпионов! Подопечные Де Дзерби должны пройти "монегасков" Ковача, чтобы попасть в квартет престижного соревнования. Смогут ли игроки Роберто справиться с высоким прессингом оппонента? Смогут ли сохранить такой же высокий уровень в оборонительных построениях? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 25 августа – в 21:55 по киевскому времени.
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