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Шахтер – Монако. АУДИО онлайн трансляция 2-го матча последнего раунда квалификации ЛЧ

Лига Чемпионов
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Шахтер – Монако. АУДИО онлайн трансляция 2-го матча последнего раунда квалификации ЛЧ

Шахтар

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют второй поединок последнего раунда квалификации главного клубного европейского турнира между "Монако" и донецким "Шахтером".

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Да, это все еще последний рывок "горняков" в группу Лиги чемпионов! Подопечные Де Дзерби должны пройти "монегасков" Ковача, чтобы попасть в квартет престижного соревнования. Смогут ли игроки Роберто справиться с высоким прессингом оппонента? Смогут ли сохранить такой же высокий уровень в оборонительных построениях? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 25 августа – в 21:55 по киевскому времени.

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Монако Трансляция Аудио онлайн стрим
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