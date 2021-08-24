ЛЧ. Эмоциональный вылет Ференцвароша от Янг Бойза, Мальме прошел Лудогорец

Лига чемпионов, плей-офф. Ответные матчи. Путь чемпионов

В двух матчах между “Ференцварошем” и “Янг Бойзом” было забито десять голов, в каждой игре было по удалению и не забитому пенальти. Попадание в групповой раунд Лиги чемпионов – большой финансовый и эмоциональный прорыв для европейских чемпионов второго/третьего эшелона, каждый участник противостояния играл этот матч как самый важный в своей жизни.

Все изначально складывалось в пользу “Янг Бойза”. Гол после углового на четвертой минуте и удобная возможность играть на контратаках. Но швейцарский чемпион настолько глубоко сел у своих ворот, что “Ференцварош” стал играть вперед, не оглядываясь назад. В результате натиск “фради” привел к двум голам в ворота “Янг Бойза”. Сначала ошибся кипер швейцарцев фон Бальмос, неудачно сыграв на выходе, а затем хозяева тоже показали умение забивать после корнера.

2:1 и 4:4 по сумме двух матчей. Неистовые венгерские болельщики требовали большего: второй подряд выход в группу Лиги чемпионов – это было бы нечто.

Но игроки “Янг Бойз” сохранили самообладание. Команда Дэвида Вагнера перехватила инициативу, начала создавать момент за моментом и на 56-й минуте Фасснахт сравнял счет.

Вскоре “Ференцварош” остался вдесятером, не проходит и пять минут, как чемпион Венгрии получил пенальти в свои ворота. Однако Дибус отбил удар с 11 метров Сьебатшо.

“Ференцварошу” сложно было все время проводить время в атаке, играя вдесятером, и ближе к победе был “Янг Бойз”. Третий, победный мяч чемпион Швейцарии забил на 90+3 минуте. Нгамале разрезал проникающим пасом уставший “Ференцварош” и мяч в сетку положил Мамбимби.

Экс-тренер “Хаддерсфилда” и “Шальке” Дэвид Вагнер впервые выведет свою команду на матч Лиги чемпионов. “Янг Бойз” возвращается в группу ЛЧ после двухлетнего перерыва.

Будапешт, “Групама-Арена”

“Ференцварош” Венгрия – “Янг Бойз” Швейцария 2:3 (первый матч 2:3)

Голы: Уинго 18, Ммаэ 27 – Цезигер 4, Фасснахт 56, Мамбимби 90+3

На 71-й минуте Сьебатшо не реализовал пенальти (вратарь)

“Ференцварош”: Дибус – Уинго, Блажич, Ковачевич, Чивич – Сакариассен (Лончар 76), Сомалиа (Мак 86), Лаидуни, Узуни – Боли (Зубков 71), Ммаэ

“Янг Бойз”: фон Бальмос – Гарсия, Цезигер, Камара, Масерас – Нгамале, Перейра, Сьерро, Фасснахт – Элиа (Лаупер 85), Сьебатшо (Мамбимби 85)

Предупреждения: Сакариассен 30, Лаидуни 59, Ковачевич 66, Уинго 70, Ммаэ 81 – Перейра 60

Удаление: Лаидуни 64

Матч “Лудогорца” с “Мальме” получился менее зрелищным поединка в Венгрии. Хотя сюжет получился довольно интригующим. Недялков быстро вывел хозяев вперед, и еще один мяч “Лудогорца” выравнивал бы положение. Но “Мальме” удавалось более-менее контролировать игру, и чемпион Швеции забил очень важный гол. Сначала отличный мяч положил Рикс, но VAR зафиксировал офсайд. К мячу же Бирманчевича, после прямого удара со штрафного, претензий быть не могло.

Во втором тайме чемпиону Болгарии вновь удалось выйти вперед после заработанного пенальти, но “Мальме” вновь продемонстрировал свое умение сушить игру. Первая группа ЛЧ для “Мальме” за пять лет. Большое тренерское достижение экс-форварда “Милана” Йон-Даль Томассона.

Разград, “Лудогорец Арена”

“Лудогорец” Болгария – “Мальме” Швеция 2:1 (первый матч 0:2)

Голы: Недялков 10, Сотириу 60 (пен.) – Бирманчевич 42

“Лудогорец”: Кахлина – Икоко (Чичиньо 46), Пластун, Вердон (Са 63), Недялков – Гонсалвеш, Баджи (Сантана 46) – Десподов, Каули (Янков 31), Вандерсон (Чибота 74) – Сотириу

“Мальме”: Далин (Диавара 40) – Брурссон, Нильсен, Ахмедходжич – Рикс, Инносент, Кристиансен, Левицки (Ракип 90+20, Бергет – Бирманчевич, Чолак (Абубакари 90+2)

Предупреждения: Баджи 37, Янков 48, Сотириу 90+1 – Ахмедходжич 80, Рикс 90+1