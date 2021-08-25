"Едем в Украину с агрессией и амбициями". Защитник Монако - перед игрой с Шахтером в ЛЧ

Защитник "Монако" Джибриль Сидибе прокомментировал предстоящую встречу с "Шахтером" в рамках квалификации Лиги чемпионов.

"Это самая важная игра года. Мы много работали для того, чтобы наша мечта осуществилась. Теперь мы на расстоянии одного гола от цели, и едем в Украину с агрессией и амбициями, чтобы показать настоящее "Монако". Терять уже нечего, поэтому мы готовы к этой битве.

Начало сезона принес неудачные результаты. Мы должны быстро исправить ситуацию", — подытожил Сидибе.