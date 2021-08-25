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"Едем в Украину с агрессией и амбициями". Защитник Монако - перед игрой с Шахтером в ЛЧ
Джибриль Сидибе настроен любой ценой пройти "горняков"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Монако" Джибриль Сидибе прокомментировал предстоящую встречу с "Шахтером" в рамках квалификации Лиги чемпионов.
"Это самая важная игра года. Мы много работали для того, чтобы наша мечта осуществилась. Теперь мы на расстоянии одного гола от цели, и едем в Украину с агрессией и амбициями, чтобы показать настоящее "Монако". Терять уже нечего, поэтому мы готовы к этой битве.
Начало сезона принес неудачные результаты. Мы должны быстро исправить ситуацию", — подытожил Сидибе.
Напомним, ответный матч "Шахтер" - "Монако" состоится сегодня, 25 августа в Харькове на ОСК "Металлист". Начало - 22:00. Первая игра завершилась победой "горняков" со счетом 1:0.
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