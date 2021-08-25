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"Едем в Украину с агрессией и амбициями". Защитник Монако - перед игрой с Шахтером в ЛЧ

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Джибриль Сидибе настроен любой ценой пройти "горняков"

"Едем в Украину с агрессией и амбициями". Защитник Монако - перед игрой с Шахтером в ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Монако" Джибриль Сидибе прокомментировал предстоящую встречу с "Шахтером" в рамках квалификации Лиги чемпионов.

"Это самая важная игра года. Мы много работали для того, чтобы наша мечта осуществилась. Теперь мы на расстоянии одного гола от цели, и едем в Украину с агрессией и амбициями, чтобы показать настоящее "Монако". Терять уже нечего, поэтому мы готовы к этой битве.

Начало сезона принес неудачные результаты. Мы должны быстро исправить ситуацию", — подытожил Сидибе.

Напомним, ответный матч "Шахтер" - "Монако" состоится сегодня, 25 августа в Харькове на ОСК "Металлист". Начало - 22:00. Первая игра завершилась победой "горняков" со счетом 1:0.

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В статье: Шахтер (Донецк) Монако Джибриль Сидибе
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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Соколов (Никополь)
25.08.2021 в 12:13
Вынесите кротов....
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0
0
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
25.08.2021 в 10:57
Їдемо в Україну купити магнітики на холодильник.захисник Монако.
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2.dc (Николаев)
25.08.2021 в 10:53
Пожелал бы сохранить все эти чесноты и на обратную дорогу. В ЛЕ пригодится …
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