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Педриньо тренировался индивидуально перед матчем с Монако
Участие хавбека в матче ЛЧ под вопросом
shakhtar.com
Полузащитник "Шахтера" Педриньо занимался индивидуально на предматчевой тренировке перед матчем с "Монако".
Как сообщает FootBoom, 23-летний футболист сам бегал вокруг стадиона во время занятия общей группы команды.
Отметим, что в матче 5-го тура УПЛ против "Черноморца" (3:0) Педриньо не принимал участие.
Напомним, матч "Шахтер" - "Монако" состоится сегодня, 25 августа в Харькове. Начало - 22:00.
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Источник:FootBoom
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