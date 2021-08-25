Педриньо тренировался индивидуально перед матчем с Монако

Полузащитник "Шахтера" Педриньо занимался индивидуально на предматчевой тренировке перед матчем с "Монако".

Как сообщает FootBoom, 23-летний футболист сам бегал вокруг стадиона во время занятия общей группы команды.

Отметим, что в матче 5-го тура УПЛ против "Черноморца" (3:0) Педриньо не принимал участие.

Напомним, матч "Шахтер" - "Монако" состоится сегодня, 25 августа в Харькове. Начало - 22:00.