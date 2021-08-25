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Педриньо тренировался индивидуально перед матчем с Монако

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Участие хавбека в матче ЛЧ под вопросом

Педриньо тренировался индивидуально перед матчем с Монако

shakhtar.com

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Педриньо занимался индивидуально на предматчевой тренировке перед матчем с "Монако".

Как сообщает FootBoom, 23-летний футболист сам бегал вокруг стадиона во время занятия общей группы команды.

Отметим, что в матче 5-го тура УПЛ против "Черноморца" (3:0) Педриньо не принимал участие.

Напомним, матч "Шахтер" - "Монако" состоится сегодня, 25 августа в Харькове. Начало - 22:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) Монако Педриньо
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Источник:
FootBoom

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Комментарии (3)
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Соколов (Никополь)
25.08.2021 в 08:47
О, ещё и минус пердинье...да у кротов прям праздник
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+1
-1
аалекс ( Крым)
25.08.2021 в 09:09
Не захлебнись от радости
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0
0
дЫркофан
25.08.2021 в 09:32
прикрой хлебало мразь дырявая.слюни подотри.не будет для вас убогих праздника.
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0
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