Лига Чемпионов
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0:2 Виссам Бен Йеддер делает дубль в матче с Шахтёром
Французы на шаг ближе к группе Лиги Чемпионов
Фото: shakhtar.com / Автор: неизвестен
Воланд отдал гроссмейстерский пас вдоль штрафной площадки на набегающего Бен Йеддера. Француз, сам того не ожидая, опередил Николая Матвиенко и расстрелял пустые ворота.
0:2 Бен Йеддер делает счет удобным для "Монако".
Напомним, что в этом сезоне правило гола на выезде в еврокубках не действует. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой этап Лиги Чемпионов, а проигравший – в групповой этап Лиги Европы.
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Комментарии (4)
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alex.belogubko (одесса)
25.08.2021 в 23:03
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djeff2015 (Запорожье)
25.08.2021 в 23:02
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kalan-86 (Анкара)
25.08.2021 в 22:58
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
25.08.2021 в 22:55
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