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0:2 Виссам Бен Йеддер делает дубль в матче с Шахтёром

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Французы на шаг ближе к группе Лиги Чемпионов

0:2 Виссам Бен Йеддер делает дубль в матче с Шахтёром

Фото: shakhtar.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Воланд отдал гроссмейстерский пас вдоль штрафной площадки на набегающего Бен Йеддера. Француз, сам того не ожидая, опередил Николая Матвиенко и расстрелял пустые ворота.

0:2 Бен Йеддер делает счет удобным для "Монако".

Напомним, что в этом сезоне правило гола на выезде в еврокубках не действует. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой этап Лиги Чемпионов, а проигравший – в групповой этап Лиги Европы.

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В статье: Шахтер (Донецк) Виссам Бен Йеддер Монако "Метц"
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Комментарии (4)
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alex.belogubko (одесса)
25.08.2021 в 23:03
привет Палкину Срне купили классного тренера у Александрии не мог выиграть а у Монако подавно --Пятов это старая дырка у него полные трусы --Петраков не вздумай его брать в СБУ--вообще нет игры Сёма-Тете -Траоре и другие стоят
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djeff2015 (Запорожье)
25.08.2021 в 23:02
просто смели на член оранжевых.
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kalan-86 (Анкара)
25.08.2021 в 22:58
Де Дзерби-это была изначально авантюра в чистом виде. Если Шахта не пройдёт в ЛЧ, можете сразу увольнять этого проходимца, потому что чемпионат он у Деда все равно не выиграет.
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
25.08.2021 в 22:55
Міг і 3й забити на останній
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