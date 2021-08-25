0:2 Виссам Бен Йеддер делает дубль в матче с Шахтёром

Воланд отдал гроссмейстерский пас вдоль штрафной площадки на набегающего Бен Йеддера. Француз, сам того не ожидая, опередил Николая Матвиенко и расстрелял пустые ворота.

0:2 Бен Йеддер делает счет удобным для "Монако".

Напомним, что в этом сезоне правило гола на выезде в еврокубках не действует. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой этап Лиги Чемпионов, а проигравший – в групповой этап Лиги Европы.