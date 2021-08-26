Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Палкин: Вчера команда совершила маленький подвиг
Горняки все-таки прошли Монако
XSport
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал
"Вчера был фантастический вечер для "Шахтера"!
В ответном матче плей-офф квалификации против "Монако", проигрывая 0-2, мы сравняли счёт в дополнительное время и прошли в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА! Вчера команда совершила маленький подвиг, и для этого у нас было все: характер, желание, упрямство, вера и, конечно, немного удачи.
Я хочу поблагодарить за этот результат наших тренеров, игроков, весь персонал и сотрудников клуба. Каждый из Вас внёс свой ценный вклад в это достижение. И, конечно же, огромное спасибо нашим болельщикам! Вчера в Харькове на стадионе была невероятная атмосфера. Поддержка, благодаря которой до последних секунд наши игроки бились за имя, за клуб и за каждого, кто любит и болеет за "Шахтер"!
Матч против "Монако" показал - ни при каких обстоятельствах нельзя падать духом, сдаваться и терять веру в успех. Вчерашняя ничья для меня равносильна победе, потому что, несмотря на обстоятельства, мы прошли дальше, попали в элитный турнир лучших клубов Европы. И такие матчи делают нас сильными, делают нас уверенными. Они создают нашу историю! Формируют наше будущее! Благодарю всех и ещё раз поздравляю! Идём дальше!, - написал Палкин в Facebook.
Популярное сейчас
- С кем сыграют Динамо и Шахтёр. Когда и где смотреть онлайн жеребьёвку групп Лиги чемпионов
- Вернидуб: Я самый счастливый человек. Моя мечта сыграть в Лиге чемпионов сбылась
- Манчестер Сити с юмором отреагировал на выход Шахтера в групповой этап ЛЧ
- Динамо (Киев) еще может оказаться в третьей корзине ЛЧ. На руку может пойти даже вылет Шахтера
- Невероятная Александра Лобода радует фанатов соблазнительными фото на отдыхе в Греции. ФОТО
- Как живет и сколько зарабатывает Яремчук в Лиссабоне - ВИДЕО