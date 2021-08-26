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Палкин: Вчера команда совершила маленький подвиг

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Горняки все-таки прошли Монако

Палкин: Вчера команда совершила маленький подвиг

XSport

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Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал ничью с "Монако" (2:2) и выход в групповой раунд Лиги чемпионов.

"Вчера был фантастический вечер для "Шахтера"!

В ответном матче плей-офф квалификации против "Монако", проигрывая 0-2, мы сравняли счёт в дополнительное время и прошли в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА! Вчера команда совершила маленький подвиг, и для этого у нас было все: характер, желание, упрямство, вера и, конечно, немного удачи.

Я хочу поблагодарить за этот результат наших тренеров, игроков, весь персонал и сотрудников клуба. Каждый из Вас внёс свой ценный вклад в это достижение. И, конечно же, огромное спасибо нашим болельщикам! Вчера в Харькове на стадионе была невероятная атмосфера. Поддержка, благодаря которой до последних секунд наши игроки бились за имя, за клуб и за каждого, кто любит и болеет за "Шахтер"!

Матч против "Монако" показал - ни при каких обстоятельствах нельзя падать духом, сдаваться и терять веру в успех. Вчерашняя ничья для меня равносильна победе, потому что, несмотря на обстоятельства, мы прошли дальше, попали в элитный турнир лучших клубов Европы. И такие матчи делают нас сильными, делают нас уверенными. Они создают нашу историю! Формируют наше будущее! Благодарю всех и ещё раз поздравляю! Идём дальше!, - написал Палкин в Facebook.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Монако
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