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Маркевич: Для Шахтера и Динамо жребий – хуже не придумаешь
Мирон Богданович скептически оценивает шансы украинских команд на выход из группы ЛЧ
Фото: football24 / Автор: неизвестен
Заслуженный тренер Украины, экс-глава Комитета сборных команд Мирон Маркевич прокомментировал
"Если откровенно, то жребий – хуже не придумаешь.
На мой взгляд, "Шахтер" в соперничестве с "Интером" и "Реалом" еще может побороться за одно из двух первых место в группе, что касается "Динамо", то будет удачей, если киевляне продолжат выступать в Лиге Европы.
Все же, надо быть реалистами: "Бавария" и "Барселона" сильнее", - сказал Маркевич.
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