Маркевич: Для Шахтера и Динамо жребий – хуже не придумаешь

Заслуженный тренер Украины, экс-глава Комитета сборных команд Мирон Маркевич прокомментировал результаты жребия группового этапа ЛЧ 2021/22 для украинских команд.

"Если откровенно, то жребий – хуже не придумаешь.

На мой взгляд, "Шахтер" в соперничестве с "Интером" и "Реалом" еще может побороться за одно из двух первых место в группе, что касается "Динамо", то будет удачей, если киевляне продолжат выступать в Лиге Европы.

Все же, надо быть реалистами: "Бавария" и "Барселона" сильнее", - сказал Маркевич.