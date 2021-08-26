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Маркевич: Для Шахтера и Динамо жребий – хуже не придумаешь

Лига Чемпионов
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Мирон Богданович скептически оценивает шансы украинских команд на выход из группы ЛЧ

Маркевич: Для Шахтера и Динамо жребий – хуже не придумаешь

Фото: football24 / Автор: неизвестен

Новина українською

Заслуженный тренер Украины, экс-глава Комитета сборных команд Мирон Маркевич прокомментировал результаты жребия группового этапа ЛЧ 2021/22 для украинских команд.

"Если откровенно, то жребий – хуже не придумаешь.

На мой взгляд, "Шахтер" в соперничестве с "Интером" и "Реалом" еще может побороться за одно из двух первых место в группе, что касается "Динамо", то будет удачей, если киевляне продолжат выступать в Лиге Европы.

Все же, надо быть реалистами: "Бавария" и "Барселона" сильнее", - сказал Маркевич.

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В статье: Мирон Маркевич Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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