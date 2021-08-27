"Будем стараться выйти из группы". Корниенко - о жеребьевке ЛЧ

Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко поделился впечатлениями от жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов.

"Хочется еще раз повторить результат прошлого сезона. Будем стараться выйти из группы. Приятно вновь сыграть с такими командами", — приводит слова Корниенко Футбол NEWS.

Напомним, что "Шахтер" вновь сыграет с "Интером" и "Реалом". Также соперником "горняков" станет "Шериф" из Тирасполя, который возглавляет украинский тренер Юрий Вернидуб.