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"Будем стараться выйти из группы". Корниенко - о жеребьевке ЛЧ

Лига Чемпионов
(2 голосов)

"Горняки" сыграют в группе D с "Интером", "Реалом" и "Шерифом"

"Будем стараться выйти из группы". Корниенко - о жеребьевке ЛЧ

shakhtar.com

Новина українською

Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко поделился впечатлениями от жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов.

"Хочется еще раз повторить результат прошлого сезона. Будем стараться выйти из группы.

Приятно вновь сыграть с такими командами", — приводит слова Корниенко Футбол NEWS.

Напомним, что "Шахтер" вновь сыграет с "Интером" и "Реалом". Также соперником "горняков" станет "Шериф" из Тирасполя, который возглавляет украинский тренер Юрий Вернидуб.

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В статье: Шахтер (Донецк) Виктор Корниенко
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Источник:
Футбол NEWS

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