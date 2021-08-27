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"Будем стараться выйти из группы". Корниенко - о жеребьевке ЛЧ
"Горняки" сыграют в группе D с "Интером", "Реалом" и "Шерифом"
shakhtar.com
Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко поделился впечатлениями от жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов.
"Хочется еще раз повторить результат прошлого сезона. Будем стараться выйти из группы.
Приятно вновь сыграть с такими командами", — приводит слова Корниенко Футбол NEWS.
Напомним, что "Шахтер" вновь сыграет с "Интером" и "Реалом". Также соперником "горняков" станет "Шериф" из Тирасполя, который возглавляет украинский тренер Юрий Вернидуб.
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Источник:Футбол NEWS
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