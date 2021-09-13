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Кардаш: Тренер Бенфики специально даст сыграть Яремчуку против Динамо

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Роман встретится в ЛЧ со своим бывшим клубом

Кардаш: Тренер Бенфики специально даст сыграть Яремчуку против Динамо

SL Benfica

Новина українською

В рамках группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" 14 сентября будет принимать в Киеве португальскую "Бенфику".

Экс-игрок "бело-синих" Василий Кардаш поделился своими ожиданиями от завтрашнего противостояния в столице Украины

"Думаю, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу остался не совсем доволен репетицией — последним календарным поединком с "Металлистом 1925", наверняка он ожидал более серьезного сопротивления от харьковчан. Однако равной борьбы не получилось, преимущество киевлян в контроле мяча было ощутимым.

Уверен, в поединке с португальцами все будет по-другому, ведь они сами на "ты" с мячом и любят действовать первым номером. Поэтому ничего не остается, как запастись терпением и посмотреть, какими домашними заготовками постараются удивить тренеры.
Надеюсь, что в этом споре опытнейший Мирча Луческу окажется хитрее.

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Я не могу со 100-процентной уверенностью сказать, кто завтра у "Динамо" сыграет на острие атаки: Шкурин, Вербич, Гармаш? Думаю, что Мистер даст ответ на этот вопрос только перед самим поединком. Конечно, не может не радовать, что сейчас в "Динамо" серьезная конкуренция за место в старте. Это приятная головная боль для тренера. И важно, чтобы выбор был остановлен на самых достойных, цена этого поединка очень высока. "Динамо" и "Бенфика" не принадлежат к числу главных претендентов на выход в следующий раунд Лиги чемпионов, вот почему было бы желательно сделать весомый задел в виде трех очков, которые бы очень пригодились в борьбе за третье место в группе.

Также любопытно, доверят ли завтра Роману Яремчуку место в стартовом составе "Бенфики". В последнем матче чемпионата Португалии украинец, хотя и забил, но выходил на замену. Но не исключен вариант, что рулевой "Бенфики" Жорже Жезус осведомлен, что в свое время Роман Яремчук так и не сумел закрепиться в "Динамо", вот и выпустит нашего земляка в основе, чтобы тот доказал, что его в Киеве явно недооценили", - отметил Кардаш.

Напомним, матч "Динамо" - "Бенфика" состоится завтра, 14 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало - 22:00.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Динамо (Киев) Василий Кардаш
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Комментарии (1)
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Hanter44 (Baburka)
13.09.2021 в 14:15
Специально для Кардаша(относительно его прогнозов) : мечтать на диване- то же,что и ловить рыбку в унитазе.
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