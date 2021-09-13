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Тренер Бенфики: Для меня Динамо так же сильно, как Бавария и Барселона
Наставник португальцев высказался о матче с Динамо
SL Benfica
Главный тренер "Бенфики" Жорже Жезуш прокомментировал предстоящий поединок 1-го тура Лиги чемпионов против "
"Мы очень рады, что будем играть в группе ЛЧ, это тот турнир, где мы и хотели быть.
У "Динамо" сильная команда, как и у остальных, я смотрю на всех трех соперников одинаково. В "Динамо" 5 игроков стартового состава сборной Украины, которые недавно сыграли вничью с Францией [1-1]. Это признак класса соперника, но у "Бенфики" есть все условия, чтобы бороться за победы с любыми соперниками, при этом мы понимаем, что и соперники будут хотеть того же.
Будет неправильно смотреть на киевское "Динамо" как на самую слабую команду в группе. У них очень квалифицированный тренер Луческу, которого я очень уважаю и восхищаюсь. Несколько игроков команды дошли до четвертьфинала на недавнем Евро. Это явные признаки того, что мы будем играть против отличной команды.
Конечно, мы можем выиграть, как в любом другом матче с другим соперником. Я не разделяю соперников по группе – смотрю на "Динамо" также, как на "Барселону" или "Баварию". Для меня киевское "Динамо" так же сильно.
Я настраиваю своих ребят на победу над "Барселоной", на победу над "Баварией, " и на "Динамо" будет такой же настрой", - сказал Жезуш.
Напомним, что матч "Динамо" - "Бенфика" состоится во вторник,14 сентября, и начнется в 22:00.
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