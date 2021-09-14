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Юран: Нужно не дать Бенфике почувствовать, что она может что-то увезти из Киева
Сегодня ожидается очень интересный матч
бенфика
Экс-форвард киевского "Динамо" и лиссабонской "Бенфики" Сергей Юран высказался накануне очного матча команд в 1-м туре группового раунда
"Чем сильна нынешняя "Бенфика"? В первую очередь отмечу, что в ней играют опытные футболисты. Плюс хороший уровень на каждой позиции. В этом плане более молодая команда киевского "Динамо" немного уступает португальцам.
Впрочем, у динамовцев есть хорошая молодежь (возможно, не вся, но большинство), у "Бенфики" же имеется большой еврокубковый опыт. Но это при сопоставлении сил соперников ни о чем не говорит.
Самым сложным испытанием в этой дуэли для португальской команды станет матч в Киеве, где будет горячая поддержка болельщиков. Думаю, что киевское "Динамо" предложит "орлам" контактный футбол, чего они очень не любят. Самое главное, не распустить "Бенфику" и не дать ей почувствовать, что она может что-то увезти из Киева. Лиссабонские футболисты сразу же все почувствуют и среагируют. Когда они видят, что соперник позволяет играть, то обычно прибавляют. А это очень чревато", - сказал Юран.
Напомним, что матч "Динамо" - "Бенфика" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет
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