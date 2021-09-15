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Тренер Бенфики - о ничьей с Динамо: Все могло завершиться по-другому

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Жорже Жезуш подвел итоги выездного матча против киевлян

Тренер Бенфики - о ничьей с Динамо: Все могло завершиться по-другому

Фото: ФК Бенфика

Новина українською

Главный тренер "Бенфики" Жорже Жезуш прокомментировал ничью с "Динамо" (0:0) в 1-м туре Лиги чемпионов.

- Сегодня был ваш десятый матч без поражений. Это вселяет оптимизм и уверенность?

- Да, это хороший показатель, поскольку свидетельствует о надлежащем качестве игры, которую демонстрирует команда. Это не может не быть источником энергии и уверенности для команды. Несмотря на то, что мы не забили сегодня мяч, по моему мнению, провели игру на хорошем, высоком уровне Лиги чемпионов.

- "Бенфика" демонстрировала разную игру в различные фрагменты матча, в особенности после замен…

- Единственным критическим моментом были последние две минуты игры, однако это был лишь эпизод. В остальном на протяжении всего матча мы демонстрировали соответствующую игру. Все могло завершиться по-другому. Таков футбол, не всегда можно все контролировать. Но я не согласен, что мы провели не ровный матч", - сказал Жезуш.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев) Жорже Жезуш
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Источник:
ФК Динамо Киев

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