Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пятов пропустил гол в 27-м матче Лиги чемпионов подряд
Защита горняков - по прежнему проблемная зона
Фото: ФК Шахтер Донецк
"
Голкипер Андрей Пятов, который вышел в стартовом составе "горняков", пропустил на 16-й минуте от Адамы Траоре.
Таким образом, серия Пятова с пропущенными голами в матчах основного раунда ЛЧ продлилась до 27 матчей.
В последний раз он оставлял сухими свои ворота в домашнем матче 1/8 финала против "Баварии" в сезоне 2014/15 (0:0).
Напомним, что рекордная серия в основном раунде ЛЧ принадлежит Игорю Акинфееву – он пропускал в 39 матчах подряд.
Популярное сейчас
- Вернидуб: Если выиграем у Шахтера, я не пожалею костюма и сделаю подкат на поле
- Тренер Бенфики сравнил Динамо со Спартаком и оценил выступление Яремчука
- Определился лучший игрок Динамо в матче с Бенфикой
- Победы не случилось. ВАР отменил гол Шапаренко на последней минуте матча Динамо – Бенфика
- Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО
- Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО