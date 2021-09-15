Пятов пропустил гол в 27-м матче Лиги чемпионов подряд

" Шахтер " играет выездной матч Лиги чемпионов против "Шерифа" и к перерыву проигрывает со счетом 0:1.

Голкипер Андрей Пятов, который вышел в стартовом составе "горняков", пропустил на 16-й минуте от Адамы Траоре.

Таким образом, серия Пятова с пропущенными голами в матчах основного раунда ЛЧ продлилась до 27 матчей.

В последний раз он оставлял сухими свои ворота в домашнем матче 1/8 финала против "Баварии" в сезоне 2014/15 (0:0).

Напомним, что рекордная серия в основном раунде ЛЧ принадлежит Игорю Акинфееву – он пропускал в 39 матчах подряд.