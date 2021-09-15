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Пятов пропустил гол в 27-м матче Лиги чемпионов подряд

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Защита горняков - по прежнему проблемная зона

Пятов пропустил гол в 27-м матче Лиги чемпионов подряд

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

"Шахтер" играет выездной матч Лиги чемпионов против "Шерифа" и к перерыву проигрывает со счетом 0:1.

Голкипер Андрей Пятов, который вышел в стартовом составе "горняков", пропустил на 16-й минуте от Адамы Траоре.

Таким образом, серия Пятова с пропущенными голами в матчах основного раунда ЛЧ продлилась до 27 матчей.

В последний раз он оставлял сухими свои ворота в домашнем матче 1/8 финала против "Баварии" в сезоне 2014/15 (0:0).

Напомним, что рекордная серия в основном раунде ЛЧ принадлежит Игорю Акинфееву – он пропускал в 39 матчах подряд.

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В статье: Андрей Пятов Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (4)
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football_soccer (Украина)
15.09.2021 в 20:46
каждый ставит рекорды, как может ))))
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
15.09.2021 в 20:44
Головне стабільнічть
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0
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avatar
alex.belogubko (одесса)
15.09.2021 в 20:42
между рук пропускать такие бабочки позор --Палкин уже думает о замене Дзерби
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
15.09.2021 в 20:45
На Ротаня
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