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Защитник Шерифа: Думаю, мы можем достигнуть многого

Лига Чемпионов
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Защитник Шерифа: Думаю, мы можем достигнуть многого

Фото: ФК Шериф

Новина українською

Защитник "Шерифа" Фернандо Костанца прокомментировал победу над донецким "Шахтером" (2:0) в матче первого тура Лиги чемпионов.

- Я очень рад, как сегодня прошла игра, мы добились поставленной цели, думаю, мы можем достигнуть многого.

- Мы привыкли видеть "Шериф", который не пасует не перед одним из соперников. Откуда эта уверенность?

- Мы каждый день приходим на тренировки, отрабатываем там все то, что нам говорится. Пока у нас все получается", — сказал Констанца.

Напомним, что "Шериф" после 1-го тура возглавил группу Лиги чемпионов, "Шахтер" на последнем месте.

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В статье: Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк)
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Источник:
FootBoom

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Комментарии (1)
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Maldini (Киев)
16.09.2021 в 09:50
Сначала болел за "Шериф",но когда увидел состав,то "обалдел!".Ни одного молдованина,что же это такое?!То же самое в "Шахтёре",не считая Пятова и Матвиенко?!На кого мы играем?!Особенно это касается молдован!!!Это же сборная МИРА!!!А молдоване сидят и кушают плачинду,правильно?!Да нет- это неправильно!Должны играть СВОИ,пусть и плохо!!!
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