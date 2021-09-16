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Защитник Шерифа: Думаю, мы можем достигнуть многого
Подопечные Юрия Вернидуба стартовали с победы в ЛЧ
Фото: ФК Шериф
Защитник "Шерифа" Фернандо Костанца прокомментировал победу над донецким "Шахтером" (2:0) в матче первого тура Лиги чемпионов.
- Я очень рад, как сегодня прошла игра, мы добились поставленной цели, думаю, мы можем достигнуть многого.
- Мы привыкли видеть "Шериф", который не пасует не перед одним из соперников. Откуда эта уверенность?
- Мы каждый день приходим на тренировки, отрабатываем там все то, что нам говорится. Пока у нас все получается", — сказал Констанца.
Напомним, что "Шериф" после 1-го тура возглавил группу Лиги чемпионов, "Шахтер" на последнем месте.
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