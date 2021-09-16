Назовите всех авторов покеров в Лиге Чемпионов - квиз от UA-Футбол

В среду, 15 сентября в матче первого тура группового этапа Лиги Чемпионов произошла незаурядное событие - форвард Аякса Себастьян Аллер забил четыре мяча в ворота Спортинга. Для ивуарийца это был первый матч в основном раунде ЛЧ. Учитывая масштаб события, грех не вспомнить других футболистов, которым удавалось оформить покер в главном клубном турнире Европы. Добавим, что в расчет не берем героев Кубка Чемпионов, который предшествовал ЛЧ, а также футболистов, которые забивали четыре мяча в квалификации турнира.

В левой колонке у вас будет подсказка - матч, в котором произошло это уникальное событие. Также в список попали два случая, когда футболист перевыполнял план - забивал пять мячей. Ответы можно вводить как на украинском, так и на русском языках. Достаточно вписать только фамилию. На то, чтобы вписать 15 фамилий (у двоих игроков было по два покера), у вас есть 5 минут.